Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Ils ont ruiné Outlook classique et recommandent une migration. Microsoft en forme
Publié le: 03/10/2025 @ 15:20:48: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft a officiellement annoncé la fin du développement d'Outlook Lite. L'entreprise réoriente clairement ses outils de messagerie et propose une alternative : la nouvelle application Outlook pour Windows. Le géant de Redmond tente depuis des mois de convaincre les utilisateurs de migrer vers la nouvelle version de l'application. L'une des mesures proposées est la migration automatique des paramètres et des comptes d'Outlook classique vers la nouvelle version d'Outlook pour Windows. Microsoft souligne que ce processus ne nécessite aucune action supplémentaire de la part des utilisateurs et qu'il ne s'agit pas d'une forme de coercition, mais d'une transition en douceur. L'entreprise vante également chaleureusement le nouveau programme, soulignant sa stabilité et son intégration aux services cloud Microsoft 365.

Alors que le développement de la nouvelle application progresse, la version classique d'Outlook rencontre des problèmes majeurs depuis plusieurs mois. En avril, des utilisateurs ont signalé des téléchargements corrompus. En juin, une mise à jour majeure de Calendrier a entraîné une vague de bugs dont la correction a pris des semaines. Au cours de la même période, des complications sont apparues concernant l'envoi d'e-mails, une fonctionnalité essentielle du programme. Un autre bug est apparu, impactant encore davantage le travail quotidien. Dans certains cas, Outlook ne démarre pas du tout et affiche le message suivant : « Microsoft Outlook n'a pas pu être démarré. La fenêtre Outlook n'a pas pu être ouverte. L'ensemble des dossiers n'a pas pu être ouvert. La tentative de connexion à Microsoft Exchange a échoué. »

Selon la description officielle du problème, les sources de l'erreur sont complexes et n'indiquent pas toujours la même panne. Cependant, les derniers rapports affectent directement les boîtes aux lettres des utilisateurs. Microsoft suggère que la meilleure façon de diagnostiquer le problème est d'utiliser l'outil Fiddler, qui permet de suivre le trafic réseau et d'identifier l'erreur dans les journaux. Les messages incluent : Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.ServerTooBusyException : le client est en cours de retrait, ce qui indique que les limites d'authentification ont été dépassées. L'entreprise souligne qu'elle étudie actuellement le problème, mais ne propose pas de solution permanente. La seule façon d'atténuer l'impact est de soumettre un ticket d'assistance via le portail d'administration Microsoft 365.

Les utilisateurs ne sont toutefois pas totalement privés de solution. Microsoft propose une solution de contournement : utiliser la nouvelle version d'Outlook pour Windows ou la version web d'Outlook Web Access. Cela indique une fois de plus que l'entreprise se concentre de plus en plus sur la nouvelle application et ne privilégie pas la version classique pour le développement.
Le navigateur IA Comet coûtait 200 $, i... »« Elon Musk attaque Netflix et appelle au ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10Xbox dévoile ses nouvelles formules Xbox Game Pass
01-10Excel crée votre budget et vos graphiques pour vous. Copilot est en pleine révolution.
01-10Microsoft Rewards n'autorise plus les achats Game Pass avec des points, les fans sont mécontents
23-09La hausse des prix des consoles Xbox n'est pas due à de nouveaux droits de douane.
18-09Les salles de serveurs de Microsoft au Mexique fonctionnent à l'essence
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test NBA 2K26 (PS5) - La nouvelle référence du basket ?
Google Google
Gmail chiffre les e-mails de chaque destinataire. Finis les soucis de confidentialité.
Navigateurs Navigateurs
Le navigateur IA Comet coûtait 200 $, il est désormais gratuit
Microsoft Microsoft
Ils ont ruiné Outlook classique et recommandent une migration. Microsoft en forme
Vidéo Vidéo
Elon Musk attaque Netflix et appelle au boycott pour la santé des enfants
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?