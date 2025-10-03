Se connecter  
Elon Musk attaque Netflix et appelle au boycott pour la santé des enfants
Publié le: 03/10/2025 @ 15:19:40: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoUne vague de réactions négatives contre Netflix a éclaté en ligne. La campagne #CancelNetflix a connu un succès fulgurant après que des milliers de parents ont publiquement résilié leur abonnement, accusant la plateforme de promouvoir des contenus éveillés. La controverse a éclaté autour de productions animées telles que Deadlock: Paranormal Park, Jurassic Park: Camp Cretaceous et Transformers: Earthspark, qui ont été accusées de promouvoir des thèmes LGBTQ+ auprès d'un public plus jeune. Des extraits vidéo de la série se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux, alimentant les protestations et fournissant des arguments aux critiques qui accusent depuis longtemps la plateforme d'idéologiser son contenu. Elon Musk s'est joint au débat en publiant sur X un appel à la fermeture de Netflix « pour la santé des enfants ». Son message est immédiatement devenu viral et le boycott a pris de l'ampleur. Musk a été suivi par des politiciens conservateurs, dont Marjorie Taylor Greene, qui a accusé l'entreprise de promouvoir une « idéologie du genre ».

Les connotations politiques ont rapidement aggravé la crise, et Netflix a été vivement critiqué par les parents et le public. Le créateur de Dead End, Hamish Steele, a également alimenté la controverse en répondant aux allégations concernant Bluesky, soulignant le caractère positif de la série et de ses personnages. La réaction de Wall Street a été immédiate. L'action Netflix a chuté de 3 % mercredi, atteignant son plus bas niveau en deux semaines à 1 163,21 dollars par action. Les investisseurs craignent qu'une vague d'annulations d'abonnements n'impacte négativement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si les analystes soulignent que l'ampleur de la baisse n'est pas encore dramatique, elle constitue un signal d'alarme pour les investisseurs, de plus en plus méfiants face aux controverses sur les réseaux sociaux. L'incertitude économique liée aux troubles politiques aux États-Unis accentue encore la pression sur les actions.

Les experts du marché restent divisés. Certains, comme Alicia Reese de Wedbush Securities, estiment que la réaction négative est trop récente pour avoir un impact significatif sur les résultats financiers de l'entreprise. D'autres soulignent que, même si ces crises s'atténuent souvent, le marché peut réagir violemment à court terme. L'affaire Anheuser-Busch InBev et le boycott de Bud Light en 2023 ont également été évoqués, car ils se sont avérés bien plus graves que la situation actuelle de Netflix. De nombreux observateurs estiment que la pérennité du boycott dépendra de la persistance de l'opinion publique dans les mois à venir.
