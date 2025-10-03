YouTube gâche à nouveau les choses et apporte des changements pour le pire

YouTube a récemment lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs Premium, mais les changements ne s'arrêtent pas là. Il semble que la plateforme prépare d'autres innovations, notamment pour son application mobile, et certaines d'entre elles suscitent déjà la controverse. La nouvelle interface de l'application mobile YouTube, actuellement testée par certains utilisateurs, n'a pas reçu de retours positifs. L'un des changements les plus notables concerne le placement du titre de la vidéo à côté de la photo de profil de la chaîne. Cette dernière a été agrandie, ce qui rend le titre rogné et plus difficile à lire. Autre changement : au lieu du nom de la chaîne, vous pouvez désormais voir le nom de l'utilisateur qui a publié le contenu. Ces changements s'appliquent également à la barre d'outils sous le lecteur : le texte a été supprimé et seules les icônes ont été conservées. La cloche de notification a été déplacée dans la même barre d'outils.
Des modifications similaires ont également été apportées à YouTube Shorts. Les boutons sont désormais plus petits et plus arrondis, ce qui agrandit l'écran vidéo. Cependant, ce changement a également suscité des réactions mitigées, certains utilisateurs critiquant le nouveau design, qualifiant les icônes de « laides ». Il est intéressant de noter que le fait d’appuyer deux fois sur une vidéo déclenche toujours l’ancienne animation avec le bouton en forme de cœur et les confettis, ce qui introduit une certaine incohérence dans l’apparence de l’application. Les réactions des utilisateurs aux changements sont mitigées. Certains saluent le nouveau design pour son espace plus généreux, tandis que d'autres les jugent trop radicaux et désagréables à utiliser. Ces changements sont actuellement en phase de test ; il est donc difficile de savoir s'ils seront intégrés de manière permanente dans la version finale de l'application.
