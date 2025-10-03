L'Intel Core Ultra X arrive-t-il ? Vont-ils encore changer de nom ?

Intel s'apprête à lancer une nouvelle catégorie de processeurs. Des rumeurs suggèrent que l'entreprise utilisera non seulement le préfixe « Core Ultra », mais aussi le préfixe « X ». Cela signifie que des processeurs appelés Core Ultra X5 ou Core Ultra X9 devraient arriver sur le marché. Leur date de sortie reste inconnue. Nous en saurons peut-être davantage prochainement. Nous ne savons pas encore ce que signifie le « X » dans les noms de processeurs. Nous supposons qu'il fait référence à des performances et des capacités accrues. Ces processeurs peuvent, par exemple, avoir plus de cœurs, des fréquences d'horloge plus élevées, des limites de puissance différentes ou des NPU plus puissants. Quoi qu'il en soit, nous conseillons généralement de prendre ces rumeurs avec des pincettes. Nous verrons si elles sont fondées dans les mois à venir.
