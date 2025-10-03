Ils exigent une porte dérobée pour accéder à iCloud d'Apple. Le Royaume-Uni ne lâchera rien.

Selon le Financial Times, le gouvernement britannique a de nouveau demandé à Apple de créer un mécanisme permettant d'accéder aux données chiffrées sur iCloud. En septembre, le ministère de l'Intérieur britannique aurait commandé à Apple un système permettant aux autorités de consulter les sauvegardes des citoyens stockées dans le cloud. Julien Trosdorf, porte-parole d'Apple, n'a pas confirmé la nouvelle injonction, mais a souligné la déception de l'entreprise de ne pas pouvoir proposer la Protection avancée des données aux utilisateurs britanniques. Cette solution permet un chiffrement complet des données iCloud sans même qu'Apple ne dispose de la clé d'accès. Ce n'est pas la première fois que Londres cherche à accéder à iCloud. En janvier dernier, le gouvernement a envoyé à Apple un « avis d'opportunité technique » obligeant l'entreprise à bloquer l'activation de la Protection avancée des données au Royaume-Uni. Initialement, cette fonctionnalité a été désactivée pour les nouveaux comptes, puis pour les utilisateurs qui l'avaient déjà activée.
Les défenseurs de la vie privée avertissent que toute concession d'Apple pourrait créer un précédent et ouvrir la voie à une intrusion massive dans les données privées des utilisateurs du monde entier. L'entreprise affirme depuis des années qu'elle ne créera pas de porte dérobée ni de clé universelle pour accéder aux données chiffrées. Selon certaines sources, Apple a contesté cette décision devant un tribunal britannique, qui a jugé que le processus ne devait pas être entièrement classifié. La précédente tentative du gouvernement s'était soldée par le retrait de la demande après des négociations avec l'administration américaine. Cependant, la situation actuelle montre que le sujet reste ouvert et pourrait devenir un nouveau point de friction dans le débat mondial sur les limites de la surveillance.
