Google licencie ses concepteurs d'interface utilisateur. Ils seront remplacés par l'IA.

Google a annoncé le licenciement de plus de 100 employés de sa division cloud computing et des équipes associées dans le cadre de sa stratégie de mise en œuvre de technologies d'intelligence artificielle. Les licenciements ont principalement touché les spécialistes de l'expérience utilisateur, notamment les concepteurs UX/UI et les chercheurs en interface. Ils ont débuté le 29 septembre 2025 et ont été communiqués aux employés par courriel. Les concepteurs UX et UI jouent un rôle essentiel dans la création d'interfaces intuitives et fonctionnelles pour les sites web, les applications mobiles, les systèmes de paiement et les tableaux de bord. Un employé concerné a indiqué sur LinkedIn que, malgré le changement soudain de situation, il était reconnaissant pour ses années passées au sein de l'entreprise. Un autre a indiqué qu'il était titulaire d'un visa O-1, l'obligeant à trouver rapidement un nouvel emploi, et que ses recherches ces dernières semaines avaient été infructueuses.
Les licenciements massifs de Google s'inscrivent dans le cadre d'un processus de restructuration à long terme entamé en 2023. En septembre 2025, l'entreprise a également procédé au licenciement de 200 spécialistes de la formation en IA travaillant sur les projets Gemini et le système de recherche AI Overviews. Plus tôt, à l'été 2025, Google avait proposé un programme de départs volontaires (avec indemnisation) aux employés des secteurs du matériel informatique, de la recherche, de la publicité, du marketing, de la finance et du commerce. La direction a également réduit de 35 % le nombre de responsables de petites équipes afin de rationaliser les processus opérationnels et d'accroître l'efficacité de l'utilisation de l'IA au quotidien.
