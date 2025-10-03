Google licencie ses concepteurs d'interface utilisateur. Ils seront remplacés par l'IA.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google licencie ses concepteurs d'interface utilisateur. Ils seront remplacés p...
Publié le: 03/10/2025 @ 00:07:27: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a annoncé le licenciement de plus de 100 employés de sa division cloud computing et des équipes associées dans le cadre de sa stratégie de mise en œuvre de technologies d'intelligence artificielle. Les licenciements ont principalement touché les spécialistes de l'expérience utilisateur, notamment les concepteurs UX/UI et les chercheurs en interface. Ils ont débuté le 29 septembre 2025 et ont été communiqués aux employés par courriel. Les concepteurs UX et UI jouent un rôle essentiel dans la création d'interfaces intuitives et fonctionnelles pour les sites web, les applications mobiles, les systèmes de paiement et les tableaux de bord. Un employé concerné a indiqué sur LinkedIn que, malgré le changement soudain de situation, il était reconnaissant pour ses années passées au sein de l'entreprise. Un autre a indiqué qu'il était titulaire d'un visa O-1, l'obligeant à trouver rapidement un nouvel emploi, et que ses recherches ces dernières semaines avaient été infructueuses.

Les licenciements massifs de Google s'inscrivent dans le cadre d'un processus de restructuration à long terme entamé en 2023. En septembre 2025, l'entreprise a également procédé au licenciement de 200 spécialistes de la formation en IA travaillant sur les projets Gemini et le système de recherche AI ​​Overviews. Plus tôt, à l'été 2025, Google avait proposé un programme de départs volontaires (avec indemnisation) aux employés des secteurs du matériel informatique, de la recherche, de la publicité, du marketing, de la finance et du commerce. La direction a également réduit de 35 % le nombre de responsables de petites équipes afin de rationaliser les processus opérationnels et d'accroître l'efficacité de l'utilisation de l'IA au quotidien.
Ils exigent une porte dérobée pour acc... »« Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bur...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-10Google dit adieu à Assistant et à « Ok Google ». Son successeur est mille fois meilleur.
02-10Google bloque les recherches sur la santé mentale de Donald Trump
29-09Google a appris aux robots à rechercher des informations sur le Web.
26-09Google va améliorer l'édition de photos grâce à l'IA
25-09Google transforme une fois de plus la recherche : avec Search Live, vous parlez et montrez, et les réponses arrivent immédiatement
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Intel Intel
L'Intel Core Ultra X arrive-t-il ? Vont-ils encore changer de nom ?
Sécurité Sécurité
Ils exigent une porte dérobée pour accéder à iCloud d'Apple. Le Royaume-Uni ne lâchera rien.
Google Google
Google licencie ses concepteurs d'interface utilisateur. Ils seront remplacés par l'IA.
Windows Windows
Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bureau, Microsoft retarde la mise à jour
Programmation Programmation
Samsung et OpenAI construisent des centres de données flottants. La science-fiction devient réalité.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?