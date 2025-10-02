Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bureau, Microsoft retarde la mise à jour

Microsoft a publié une liste complète de fonctionnalités dans le cadre de la mise à jour annuelle de Windows 11 25H2, introduisant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dédiées aux utilisateurs à domicile. Un changement majeur réside dans l'intégration des fonctionnalités d'IA et de Copilot, notamment l'outil Rappel, qui permet un accès rapide et plus intuitif aux fichiers et documents récemment utilisés. Cependant, l'outil Rappel est désactivé par défaut sur les ordinateurs d'entreprise et de bureau, où Microsoft limite l'accès à certains éléments d'IA afin d'éviter toute perturbation des environnements de travail. Malgré de nombreuses innovations, Microsoft a admis ne pas avoir implémenté toutes les fonctionnalités promises. La mise à jour n'inclut pas la nouvelle Protection Administrateur, annoncée pour mai 2025. Cette fonctionnalité était censée exiger l'authentification de l'utilisateur via Windows Hello avant d'accorder les privilèges d'administrateur. Ce système utilise l'appareil photo pour la reconnaissance faciale et un lecteur d'empreintes digitales pour vérifier les données biométriques, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.
La protection administrateur est conçue pour accorder des autorisations « juste-à-temps », permettant ainsi d'effectuer des tâches administratives uniquement lorsque cela est nécessaire. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et son activation nécessite des paramètres OMA-URI dans Intune ou la configuration des stratégies de groupe. Dans le journal des modifications mis à jour, Microsoft a simplement indiqué que la fonctionnalité serait déployée « prochainement », sans fournir de calendrier précis. L'entreprise travaille probablement encore à la correction des bugs découverts lors des tests préliminaires, ce qui pourrait s'avérer crucial dans les environnements d'entreprise, où même des problèmes mineurs peuvent entraîner des perturbations importantes.
Les administrateurs système de Windows 11 doivent planifier leur mise à niveau vers la version 25H2 en conséquence, sachant que certaines fonctionnalités annoncées ne sont pas encore disponibles. Microsoft a également recommandé aux entreprises de tester minutieusement la mise à jour avant son déploiement à grande échelle afin d'éviter les problèmes de compatibilité et d'impact sur le travail quotidien des utilisateurs.
