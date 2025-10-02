Samsung et OpenAI construisent des centres de données flottants. La science-fiction devient réalité.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Samsung et OpenAI construisent des centres de données flottants. La science-fic...
Publié le: 02/10/2025 @ 16:21:14: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationSamsung et OpenAI ont annoncé un partenariat stratégique couvrant des domaines allant de la production de puces mémoire avancées à la construction de centres de données flottants innovants. Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention qui intègre pleinement leurs opérations et exploite tous les piliers commerciaux du géant coréen pour soutenir l'expansion mondiale de l'intelligence artificielle. Samsung Electronics fournira à OpenAI une mémoire DRAM de pointe, qui constituera le fondement de l'initiative « Stargate », un projet mondial visant à accroître la puissance de calcul de l'IA. Parallèlement, Samsung SDS concevra et exploitera de nouveaux centres de données et introduira les services d'entreprise d'OpenAI en Corée. Samsung C&T et Samsung Heavy Industries se joignent également à cet effort, développant des concepts futuristes de fermes de serveurs flottantes.

L'idée de déplacer des centres de données sur l'eau peut paraître de la science-fiction, mais elle est pourtant pragmatique. L'implantation de salles de serveurs sur des navires pourrait résoudre les problèmes liés à la disponibilité des terres et aux coûts de refroidissement. De telles structures pourraient répondre aux défis énergétiques posés par des clusters d'IA de plus en plus exigeants. Le marché de l'intelligence artificielle s'apparente à une véritable course aux armements depuis des mois. NVIDIA domine le marché avec ses processeurs graphiques, tandis que Google et Microsoft investissent des milliards dans la fabrication de leurs propres puces et de gigantesques fermes de serveurs. Plutôt que de se lancer seul dans la compétition, Samsung a décidé de lier son avenir à l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur. OpenAI, créateur des modèles génératifs les plus populaires, s'est associé à un partenaire capable de fournir non seulement des composants, mais aussi l'infrastructure complète.

L'annonce a été accompagnée d'une rencontre symbolique entre Lee Jae-yong, PDG de Samsung, et Sam Altman, PDG d'OpenAI. Les deux dirigeants se sont serré la main devant les caméras, soulignant l'importance de l'accord. Ce moment pourrait être interprété comme le début d'une nouvelle ère dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'alliance Samsung-OpenAI dépasse le modèle traditionnel fournisseur-client. C'est un profond alignement d'intérêts qui fait de l'entreprise coréenne une pièce maîtresse du puzzle mondial de l'IA. Si les projets de fermes de données flottantes et d'expansion des infrastructures mondiales se concrétisent, le monde de l'intelligence artificielle pourrait bientôt prendre une toute autre tournure.
Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bur... »« Le « Minus World » caché de Super Mar...
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10Une nouvelle ère du codage : Claude Sonnet 4.5 écrase GPT-5 et Gemini
30-09L'Europe veut rattraper les États-Unis et l'Asie. Chips Act 2.0 et milliards d'euros en jeu.
26-09Jouer en bourse uniquement avec l'IA : les investisseurs s'appuient de plus en plus sur ChatGPT
26-09Les gens se contenteront de nettoyer le code après les machines. L'IA tuera la profession de programmeur.
25-09OpenAI construit une « ville des machines » au Texas.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bureau, Microsoft retarde la mise à jour
Programmation Programmation
Samsung et OpenAI construisent des centres de données flottants. La science-fiction devient réalité.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Le « Minus World » caché de Super Mario Bros. : The Lost Levels découvert après 40 ans
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test RAZED (PS4) - Un mélange de course et plateforme qui laisse peu de marge d'erreur
Google Google
Google dit adieu à Assistant et à « Ok Google ». Son successeur est mille fois meilleur.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?