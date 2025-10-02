Samsung et OpenAI construisent des centres de données flottants. La science-fiction devient réalité.

Publié le: 02/10/2025 @ 16:21:14: Par Nic007 Dans "Programmation"
Samsung et OpenAI ont annoncé un partenariat stratégique couvrant des domaines allant de la production de puces mémoire avancées à la construction de centres de données flottants innovants. Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention qui intègre pleinement leurs opérations et exploite tous les piliers commerciaux du géant coréen pour soutenir l'expansion mondiale de l'intelligence artificielle. Samsung Electronics fournira à OpenAI une mémoire DRAM de pointe, qui constituera le fondement de l'initiative « Stargate », un projet mondial visant à accroître la puissance de calcul de l'IA. Parallèlement, Samsung SDS concevra et exploitera de nouveaux centres de données et introduira les services d'entreprise d'OpenAI en Corée. Samsung C&T et Samsung Heavy Industries se joignent également à cet effort, développant des concepts futuristes de fermes de serveurs flottantes.
L'idée de déplacer des centres de données sur l'eau peut paraître de la science-fiction, mais elle est pourtant pragmatique. L'implantation de salles de serveurs sur des navires pourrait résoudre les problèmes liés à la disponibilité des terres et aux coûts de refroidissement. De telles structures pourraient répondre aux défis énergétiques posés par des clusters d'IA de plus en plus exigeants. Le marché de l'intelligence artificielle s'apparente à une véritable course aux armements depuis des mois. NVIDIA domine le marché avec ses processeurs graphiques, tandis que Google et Microsoft investissent des milliards dans la fabrication de leurs propres puces et de gigantesques fermes de serveurs. Plutôt que de se lancer seul dans la compétition, Samsung a décidé de lier son avenir à l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur. OpenAI, créateur des modèles génératifs les plus populaires, s'est associé à un partenaire capable de fournir non seulement des composants, mais aussi l'infrastructure complète.
L'annonce a été accompagnée d'une rencontre symbolique entre Lee Jae-yong, PDG de Samsung, et Sam Altman, PDG d'OpenAI. Les deux dirigeants se sont serré la main devant les caméras, soulignant l'importance de l'accord. Ce moment pourrait être interprété comme le début d'une nouvelle ère dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'alliance Samsung-OpenAI dépasse le modèle traditionnel fournisseur-client. C'est un profond alignement d'intérêts qui fait de l'entreprise coréenne une pièce maîtresse du puzzle mondial de l'IA. Si les projets de fermes de données flottantes et d'expansion des infrastructures mondiales se concrétisent, le monde de l'intelligence artificielle pourrait bientôt prendre une toute autre tournure.
