Le « Minus World » caché de Super Mario Bros. : The Lost Levels découvert après 40 ans

Le « Minus World » caché de Super Mario Bros. : The Lost Levels découvert ap...
Publié le: 02/10/2025 @ 16:06:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosPrès de quatre décennies après la sortie de Super Mario Bros.: The Lost Levels sur Famicom Disk System de Nintendo, une variante jusque-là inconnue du Monde Minus a été découverte. Le speedrunner Kosmic a découvert ce monde caché lors d'une partie, dont le fonctionnement est similaire au bug légendaire de Super Mario Bros. de 1985. À l'époque, une erreur de programmation menait les joueurs vers un niveau sous-marin se répétant sans cesse, devenu célèbre. Dans Lost Levels , sorti au Japon sous le nom de Super Mario Bros. 2 et disponible en Occident via la Collection All-Stars sur Super NES, plusieurs mondes sont défectueux, avec des structures de niveaux modifiées, un comportement des ennemis ajusté et des affichages modifiés.



La variante Minus, désormais découverte, est cachée dans la version All-Stars et ne peut être atteinte qu'au terme d'une séquence complexe de progression et de sauvegardes. Kosmic a décrit comment il a d'abord échoué à des points insurmontables, avant de pouvoir débloquer des structures de niveaux alternatives en sauvegardant et en rechargeant. Une entrée défectueuse dans un tube de distorsion a finalement conduit à d'autres mondes perturbés, jusqu'à atteindre le Monde Minus. Selon le joueur, cette découverte tardive était principalement due à la difficulté élevée et au manque d'intérêt des derniers niveaux du jeu. De nombreux joueurs n'ont jamais atteint ce niveau, ce qui explique pourquoi le problème est resté inconnu pendant des décennies.
