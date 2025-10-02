Test RAZED (PS4) - Un mélange de course et plateforme qui laisse peu de marge d'erreur

Se connecter  
Test RAZED (PS4) - Un mélange de course et plateforme qui laisse peu de marge...
Publié le: 02/10/2025 @ 14:29:41: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosRazed cache bien des choses derrière sa difficulté. On peut facilement ignorer son jeu de plateformes en boucle avec ses redémarrages quasi instantanés, ou pardonner les sauts manqués comme une erreur de notre part. Mais cela cache un fait simple : Razed manque de la communication visuelle et de la cohérence nécessaires à la création d'un bon jeu de plateforme. L'une de nos premières frustrations avec Razed était son système énergétique. La vie est liée à la vitesse : gagner de la vitesse augmente l'énergie, ralentir l'épuise. Trop bas, et BOUM, vous explosez. Le problème, c'est que chaque action en consomme une grande partie, y compris sauter. Vous savez, ce truc qui est au cœur de tout jeu de plateforme. Par défaut, sauter consomme plus de la moitié de la barre d'énergie, ce qui signifie qu'il était impossible d'enchaîner les sauts rapides. En essayant, nous avons entendu un message d'erreur perturbant qui nous a reproché notre arrogance. Les capacités ultérieures, comme le dérapage ou le piétinement, consommaient moins d'énergie, mais restaient restrictives. Leur utilisation laissait souvent sans énergie pour une autre action à un moment critique. Razed voulait plutôt que nous maximisions notre vitesse en suivant les bonnes trajectoires et en minimisant le nombre d'actions nécessaires pour atteindre l'objectif. Nous aurions pu déraper ou sauter à de nombreux endroits, mais si nous n'avions pas choisi le chemin le plus difficile, nous aurions immédiatement explosé. Il faut planifier les itinéraires de manière à atteindre l'autre côté tout en ayant suffisamment de temps pour reprendre de la vitesse et de l'énergie avant la zone suivante. Ce qui aurait été bien plus facile si nous avions pu voir la zone suivante.
