Google dit adieu à Assistant et à « Ok Google ». Son successeur est mille fois meilleur.

Google dit adieu à Assistant et à « Ok Google ». Son successeur est mille fo...
Publié le: 02/10/2025 @ 14:09:30: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a annoncé la fin de son Assistant classique, remplacé par la plateforme Gemini for Home. Il s'agit du changement le plus important de l'histoire de l'écosystème Google Home, qui englobe l'ensemble des enceintes, écrans, caméras et sonnettes intelligents sortis ces dix dernières années. Cette nouvelle intelligence artificielle devrait transformer notre façon d'interagir avec les appareils domestiques, passant d'un simple système de commande à une expérience de communication conversationnelle fluide. Pendant des années, parler à l'Assistant Google était une expérience peu conventionnelle. Les utilisateurs devaient mémoriser des phrases et répéter des commandes. Gemini for Home introduit une approche radicalement différente : il permet le dialogue et interprète le contexte des paroles. La nouvelle génération de l'assistant peut répondre sans répéter de mot de passe d'activation et comprendre des demandes vagues, comme choisir une chanson d'un film ou ajouter des ingrédients pour une recette spécifique à une liste de courses.

Gemini s'intègre à la maison connectée à un niveau inégalé par l'Assistant. Le contrôle de l'éclairage, du multimédia et des appareils est plus intuitif. L'utilisateur peut demander l'extinction de toutes les lumières sauf une, et le système comprendra facilement sa demande. Des améliorations significatives ont également été apportées aux caméras. L'analyse d'images en temps réel permet aux appareils de reconnaître les situations, alertant les utilisateurs en cas de livraison de colis ou de portières de voiture laissées déverrouillées, au lieu de simplement signaler un mouvement. Les fonctionnalités les plus avancées, telles que Gemini Live, qui permet des conversations sans mot de passe, des notifications basées sur l'analyse vidéo et des résumés Home Brief, seront disponibles avec le nouvel abonnement Google Home Premium. Le coût est de 10 $ par mois, mais les utilisateurs de Google AI Pro ou Ultra y auront accès dans le cadre de leurs forfaits actuels. Google souligne que les fonctionnalités de base restent gratuites, tandis que les extensions payantes proposent soit les services Nest Aware existants, soit des fonctionnalités entièrement nouvelles.

Le lancement de Gemini for Home répond à la stagnation croissante du marché de la maison connectée. Les systèmes précédents, Google Assistant et Alexa d'Amazon, peinaient souvent à gérer les tâches simples. Le passage à Gemini témoigne de la volonté de Google d'intégrer davantage l'intelligence artificielle au quotidien. Parallèlement, l'entreprise lance un défi clair à Amazon, qui développe son propre service Alexa+ par abonnement. La mise à jour sera déployée par vagues, en commençant par le programme d'accès anticipé. Les utilisateurs souhaitant tester Gemini en avant-première peuvent s'inscrire à l'essai via l'application Google Home (version 4.0 ou ultérieure). Tous les appareils compatibles recevront une notification dès que les nouvelles fonctionnalités seront prêtes à être activées.
