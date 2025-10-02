Windows 11 vous obligera à installer des applications supplémentaires. C'est pour votre bien.

L'histoire de Windows n'est pas seulement une question de progrès technologiques, mais aussi de lutte constante entre le créateur du système et ses utilisateurs. Pendant des années, Microsoft a ajouté de nouveaux composants sans autorisation, et la communauté a réagi en déployant une vague de guides, d'outils et de scripts conçus pour les supprimer. Windows 11 version 25H2 a atténué ce conflit, permettant aux administrateurs d'installer et de contrôler plus facilement des applications supplémentaires. Cependant, la nouvelle initiative de l'entreprise aggrave une fois de plus le conflit. Microsoft a annoncé dans le Centre d'administration 365 le lancement ce mois-ci des applications compagnons : Contacts, Calendrier et Fichiers. Initialement facultatives, elles deviendront désormais obligatoires pour les utilisateurs de Windows 11 utilisant la suite Microsoft 365. L'installation sera automatique sur tous les appareils et devrait être finalisée d'ici fin décembre. Ces applications compagnons imposées démontrent que Microsoft cherche toujours à concilier sa promesse de simplification des flux de travail avec sa tendance à imposer sa propre vision aux utilisateurs.
Les nouvelles applications seront des outils miniatures accessibles directement depuis la barre des tâches. Elles vous permettront d'accéder rapidement à votre calendrier, de rechercher des fichiers ou de consulter vos contacts dans une petite fenêtre sans avoir à ouvrir de programmes complets. Elles sont également intégrées à Copilot, qui offre un support contextuel. Cela permettra aux utilisateurs de résumer leurs réunions, de se tenir au courant et de prendre des décisions plus rapidement sans avoir à jongler entre les applications. L'élément le plus controversé concerne le lancement automatique des applications à chaque démarrage du système. Microsoft affirme que de cette manière, les utilisateurs verront immédiatement les résultats pertinents à chaque ouverture d'application. Cependant, les administrateurs informatiques ont la possibilité de désactiver cette option dans les paramètres du Centre d'administration, tandis que les utilisateurs peuvent désactiver le démarrage automatique dans la configuration de chaque application.
Une autre nouveauté fait son apparition. Microsoft a annoncé un nouvel abonnement Microsoft 365 plus cher, combinant les applications Office avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'entreprise a également dévoilé des icônes actualisées pour des programmes comme Word et Excel. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de modernisation de l'image de la suite et souligne ses liens avec Copilot.
Les nouvelles applications seront des outils miniatures accessibles directement depuis la barre des tâches. Elles vous permettront d'accéder rapidement à votre calendrier, de rechercher des fichiers ou de consulter vos contacts dans une petite fenêtre sans avoir à ouvrir de programmes complets. Elles sont également intégrées à Copilot, qui offre un support contextuel. Cela permettra aux utilisateurs de résumer leurs réunions, de se tenir au courant et de prendre des décisions plus rapidement sans avoir à jongler entre les applications. L'élément le plus controversé concerne le lancement automatique des applications à chaque démarrage du système. Microsoft affirme que de cette manière, les utilisateurs verront immédiatement les résultats pertinents à chaque ouverture d'application. Cependant, les administrateurs informatiques ont la possibilité de désactiver cette option dans les paramètres du Centre d'administration, tandis que les utilisateurs peuvent désactiver le démarrage automatique dans la configuration de chaque application.
Une autre nouveauté fait son apparition. Microsoft a annoncé un nouvel abonnement Microsoft 365 plus cher, combinant les applications Office avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'entreprise a également dévoilé des icônes actualisées pour des programmes comme Word et Excel. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de modernisation de l'image de la suite et souligne ses liens avec Copilot.
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-10Windows 10 perd, Windows 7 gagne. Évolutions surprenantes sur le marché des systèmes d'exploitation.
30-09Microsoft supprime le blocage de la mise à niveau vers Windows 11 pour les ordinateurs équipés de certains processeurs Intel
29-09Windows change désormais d'apparence en fonction du temps grâce à la nouvelle fonctionnalité PowerToys.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité