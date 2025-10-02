Intel Arc gagne 30 % de puissance grâce à une mise à jour. Ça pourrait être un succès.

Lorsqu'Intel a présenté le GPU Arc B580, la société l'a présenté comme un concurrent des produits AMD et Nvidia milieu de gamme. Son prix de 249 $ et ses 12 Go de mémoire graphique GDDR6 semblaient être un argument de vente, mais les tests en conditions réelles ont rapidement révélé un problème. La carte a rencontré de sérieuses difficultés avec les processeurs plus anciens, même ceux comme le Ryzen 5000, toujours très populaires auprès des joueurs. La surcharge du processeur limitait les performances dans de nombreux jeux, et les tests ont révélé d'importants goulots d'étranglement. Intel a refusé de s'avouer vaincu. Au cours des mois suivants, la société a lancé un cycle intensif de mises à jour de pilotes qui a progressivement corrigé les problèmes les plus importants. Le point culminant a été la version 7028 d'août. Cette version a finalement rapproché la B580 de la Radeon RX 9060 XT 8 Go, l'égalant même dans certains cas. Dans Marvel's Spider-Man Remastered, l'augmentation des performances a dépassé 30 % par rapport aux pilotes précédents, transformant complètement l'image de la carte.
Des tests récents indiquent que la B580 a retrouvé une toute nouvelle jeunesse dans de nombreux jeux. Dans Cyberpunk 2077 : The Phantom of Liberty, la carte a conservé des performances stables même associée à l'ancien Ryzen 2600, où elle avait auparavant subi des baisses significatives. Dans des titres comme Dying Light : Beast, Marvel Rivals, Kingdom Come : Deliverance II et Borderlands 4, l'amélioration est particulièrement notable avec le Ryzen 5600. Le problème de charge CPU n'a pas complètement disparu avec les anciens modèles, mais la différence en utilisation quotidienne est notable. L'Arc B580 est déjà disponible à 249 $ chez les principaux revendeurs, ce qui en fait une offre exceptionnellement attractive dans le segment milieu de gamme. C'est la seule carte graphique de cette gamme de prix à proposer 12 Go de mémoire et, grâce aux derniers pilotes, elle commence à concurrencer les cartes AMD et Nvidia qui, jusqu'à récemment, semblaient hors de portée d'Intel.
Arc Battlemage nécessite encore des optimisations, mais le rythme actuel de sortie des pilotes suggère que l'entreprise prend sa présence dans le monde des GPU au sérieux. Si cette constance se maintient, l'Arc B580 pourrait bien rester dans les mémoires comme la carte qui, après des débuts difficiles, est devenue l'un des choix les plus économiques pour les joueurs à petit budget.
Des tests récents indiquent que la B580 a retrouvé une toute nouvelle jeunesse dans de nombreux jeux. Dans Cyberpunk 2077 : The Phantom of Liberty, la carte a conservé des performances stables même associée à l'ancien Ryzen 2600, où elle avait auparavant subi des baisses significatives. Dans des titres comme Dying Light : Beast, Marvel Rivals, Kingdom Come : Deliverance II et Borderlands 4, l'amélioration est particulièrement notable avec le Ryzen 5600. Le problème de charge CPU n'a pas complètement disparu avec les anciens modèles, mais la différence en utilisation quotidienne est notable. L'Arc B580 est déjà disponible à 249 $ chez les principaux revendeurs, ce qui en fait une offre exceptionnellement attractive dans le segment milieu de gamme. C'est la seule carte graphique de cette gamme de prix à proposer 12 Go de mémoire et, grâce aux derniers pilotes, elle commence à concurrencer les cartes AMD et Nvidia qui, jusqu'à récemment, semblaient hors de portée d'Intel.
Arc Battlemage nécessite encore des optimisations, mais le rythme actuel de sortie des pilotes suggère que l'entreprise prend sa présence dans le monde des GPU au sérieux. Si cette constance se maintient, l'Arc B580 pourrait bien rester dans les mémoires comme la carte qui, après des débuts difficiles, est devenue l'un des choix les plus économiques pour les joueurs à petit budget.
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-09Intel augmente le prix des processeurs vieux de trois ans parce que les nouveaux ne se vendent pas.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité