La page d'annulation du Xbox Game Pass est en panne : trop de personnes souhaitent annuler le service

Publié le: 02/10/2025 @ 14:05:47: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microsoft a été vivement critiqué après avoir annoncé une augmentation drastique du prix de son abonnement Xbox Game Pass. La réaction des joueurs a été si vive que la page d'annulation de l'abonnement a été fermée en raison d'un trafic excessif. L'entreprise a augmenté le prix du Game Pass Ultimate de 50 %, passant de 19,99 $ à 29,99 $ par mois. Cela représente un investissement annuel de 360 $. Cette situation est particulièrement pénible car l'offre Ultimate est la seule à offrir l'accès aux nouveaux jeux de l'entreprise dès leur sortie. Lorsque les utilisateurs tentent d'annuler leur abonnement via l'application Xbox, ils sont confrontés à une page sans réponse. Il semble que l'afflux massif de joueurs annulant leur abonnement ait tout simplement saturé le système. Cela exacerbe encore la frustration de ceux déjà furieux de la décision de Microsoft.
La situation est d'autant plus controversée que l'entreprise a récemment augmenté le prix des consoles Xbox : la version 2 To de la Series X coûte jusqu'à 800 $ dans certaines régions. Microsoft s'attaque désormais à ce qui était jusqu'à présent son principal atout : son abonnement à prix attractif. Le géant de Redmond prévoit également de lancer une nouvelle version moins chère du service, financée par la publicité. Cependant, pour de nombreux joueurs, le Game Pass n'est plus une bonne affaire. Ce service, devenu populaire précisément grâce à son excellent rapport qualité-prix, suscite de plus en plus de questions. Bien que Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres à sa bibliothèque, la hausse des prix amène les joueurs à se demander si les abonnements sont encore utiles. Ce modèle, censé représenter l'avenir du jeu vidéo, pourrait bien se révéler un piège pour les utilisateurs qui n'ont aucun contrôle sur les tarifs toujours plus élevés ni sur le contenu des jeux proposés.
