Une actrice générée par l'IA remplacera-t-elle les vrais acteurs ?

Les acteurs sont de plus en plus confrontés à la concurrence de l'intelligence artificielle. Un projet de la productrice néerlandaise Eline Van der Velden envisage de remplacer des acteurs réels à la télévision par des acteurs numériques grâce à l'IA. L'exemple d'une telle star illustre l'ampleur des progrès technologiques. La question est cependant de savoir si cette voie est la bonne. Tilly Norwood, l'actrice IA créée par Eline Van der Velden, est censée représenter l'avenir de l'industrie. Cependant, sa présentation au Festival du film de Zurich a suscité une vive réaction de la part du syndicat américain des acteurs SAG-AFTRA, qui a estimé que cette idée constituait une menace pour la créativité humaine. Van der Velden estime que les spectateurs s'intéressent davantage à l'intrigue qu'à l'acteur principal d'une série ou d'un film. Les images, avec Norwood, suggèrent que l'IA pourrait réduire les coûts de production de 90 % tout en préservant la qualité et la créativité.
Cependant, l’idée a rencontré une large opposition, tant parmi les membres du SAG-AFTRA que parmi d’autres acteurs qui craignent que la technologie ne devienne une alternative aux vrais artistes. Les critiques affirment que Norwood, bien que visuellement réaliste, est dépourvue d'émotion et d'âme, et que sa « biographie » a été recréée à partir du travail d'acteurs réels, sans leur consentement ni leur rémunération. En réponse aux critiques, Van der Velden tente de recadrer le projet, affirmant que Norwood est une « œuvre d'art » qui n'était destinée qu'à susciter une discussion sur la créativité et les possibilités de l'intelligence artificielle. Le temps nous dira si des projets comme Norwood parviendront à être acceptés dans l’industrie cinématographique grand public.
