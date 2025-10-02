Se connecter  
Google Chrome domine le marché des navigateurs et réalise un exploit historique
Publié le: 02/10/2025 @ 00:46:57: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle Chrome est le leader incontesté du marché des navigateurs Web, qui a récemment creusé l'écart entre lui et ses concurrents et obtenu un résultat impressionnant. Le cabinet d'analyse Statcounter a publié ses dernières données sur les navigateurs, confirmant la domination continue de Google Chrome sur ses concurrents. Chrome a atteint une part de marché de 71,86 %, soit une hausse de 2,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent et un record historique pour ce navigateur. Cette situation nuit évidemment aux concurrents de Google et ne fait qu'accentuer le fossé. C'est d'autant plus grave pour le géant que l'offre de Microsoft, deuxième, a perdu l'intérêt des utilisateurs. La part de marché de Microsoft Edge est passée de 11,73 % à 10,37 %. Malgré les efforts intensifs de Microsoft pour attirer de nouveaux utilisateurs, Edge n'a même pas réussi à atteindre 15 % de part de marché. La promotion intrusive de l'outil dans le moteur de recherche Bing pourrait ne pas arranger les choses : après avoir saisi le terme « Google Chrome », celui-ci affiche une comparaison entre Edge et Chrome, dépeignant ce dernier sous un jour défavorable. Cependant, Edge n'est pas le seul navigateur à peiner face à la domination de Chrome. Safari, actuellement troisième navigateur le plus populaire, détient 5,69 % du marché, soit une baisse de 0,35 point de pourcentage. Firefox a également perdu une partie de sa part de marché, passant de 4,93 % à 4,45 %. Opera, cinquième navigateur le plus populaire, a enregistré 2,11 %, en légère hausse de 0,05 point.

La plupart des navigateurs du marché tentent d’introduire des éléments d’intelligence artificielle, à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience utilisateur et de les retenir plus longtemps. Google a récemment ajouté Gemini, le mode IA et d'autres fonctionnalités basées sur l'IA à Chrome. Microsoft a lancé le mode Copilot pour Edge, et Opera a lancé Opera Neon, son premier navigateur basé sur l'IA, avec un abonnement mensuel de 19,90 $.

Voici à quoi ressemble le marché des navigateurs de bureau au 1er octobre 2025 :

Google Chrome : 71,86 % (+2,6 points)
Microsoft Edge : 10,37 % (-1,36 point)
Apple Safari : 5,69 % (-0,35 point)
Mozilla Firefox : 4,93 % (-0,38 point)
Opera : 2,11 % (+0,05 point)
