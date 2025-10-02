Google bloque les recherches sur la santé mentale de Donald Trump

Qui ne voudrait pas connaître la santé des politiciens, surtout de ceux qui occupent des postes importants ? Il s'avère que le monde entier cherche des informations sur la santé de Donald Trump, notamment sur sa santé mentale. C'est pourquoi Google a bloqué les analyses générées par l'IA sur la santé mentale du président américain. Pour les requêtes, l'IA ne génère pas de réponse ; elle affiche une liste de 10 liens. Il en va de même pour les requêtes portant sur d'autres sujets liés à la santé de Trump. En comparaison, les requêtes concernant d'autres présidents, comme Joe Biden, sont traitées différemment. Lorsque nous posons des questions sur Biden, la recherche Google n'affiche pas du tout l'évaluation de l'IA, mais affiche plutôt une réponse résumée qui dit « il est impossible de déterminer définitivement si l'ancien président Joe Biden souffre de démence en se basant uniquement sur les informations accessibles au public ». De plus, pour les requêtes sur la maladie d'Alzheimer, Google fournit à l'IA un aperçu indiquant qu'« il n'existe aucune preuve publique ni aucun diagnostic clinique confirmant que Joe Biden est atteint de la maladie d'Alzheimer ». Dans le cas de Barack Obama, le moteur de recherche renvoie un aperçu qui indique qu'« il n'existe aucune preuve publique ni déclaration d'experts indiquant que l'ancien président Barack Obama souffre de démence ».
Google pourrait se montrer prudent quant au partage de telles informations en raison de la sensibilité du sujet et du risque d'erreurs d'IA. Il est également possible que l'entreprise cherche à éviter les réactions des politiciens eux-mêmes à de telles spéculations. Le porte-parole de Google, Davis Thompson, n'a pas fourni de réponse claire à la question de The Verge sur l'absence d'avis de l'IA dans ces cas. Il a simplement déclaré que « les évaluations de l'IA et le mode IA n'affichent pas de réponses à chaque requête », pointant vers un document expliquant pourquoi certaines requêtes peuvent ne pas générer de réponses IA et qu'à la place, seule une liste de liens apparaît.
