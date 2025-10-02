Se connecter  
Microsoft déploie Windows 11 25H2. Voici les changements.
Publié le: 02/10/2025 @ 00:42:55: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a commencé aujourd'hui le déploiement de la mise à jour Windows 11 25H2. John Cable, vice-président de la gestion des programmes chez Microsoft, explique que les versions 25H2 et 24H2 partagent la même base de code, ce qui devrait faciliter l'installation de la nouvelle version. Grâce à une base de code partagée, Microsoft publiera régulièrement de nouvelles fonctionnalités Windows 11 pour les versions 24H2 et 25H2. Si la mise à jour 25H2 n'apporte pas de changements majeurs, elle inclut néanmoins plusieurs améliorations. Windows 11 25H2 inclut des correctifs pour la détection des vulnérabilités en temps réel et des solutions basées sur l'IA. Cette mise à jour vise à améliorer la sécurité, conformément aux exigences du cycle de vie de développement de la sécurité (SDL) de Microsoft. De plus, PowerShell 2.0 et la ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC) ont été supprimés de la version 25H2, ce qui peut améliorer les performances du système.

Microsoft continue de miser sur l'IA, avec l'ajout de tâches optimisées par l'IA dans l'Explorateur de fichiers. De plus, les ordinateurs portables Copilot+ bénéficient de plusieurs fonctionnalités, comme un moteur de recherche amélioré et un outil simplifié de gestion des tâches. Pour télécharger la mise à jour 25H2, assurez-vous simplement que l'option « télécharger les dernières mises à jour lorsqu'elles sont disponibles » est activée dans vos options Windows Update. Si votre PC rencontre un problème, comme une incompatibilité d'application ou de pilote, Microsoft peut suspendre la mise à jour jusqu'à sa résolution. Le déploiement de la mise à jour sera progressif.
