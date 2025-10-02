Windows 10 perd, Windows 7 gagne. Évolutions surprenantes sur le marché des systèmes d'exploitation.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 10 perd, Windows 7 gagne. Évolutions surprenantes sur le marché des sy...
Publié le: 02/10/2025 @ 00:40:54: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsDans environ deux semaines, le support de Windows 10 prendra fin. En attendant, ce que nous observons sur le marché des systèmes est surprenant : Windows 7, considéré comme l'un des meilleurs systèmes de Microsoft, a repris vie. La part de marché de Windows 10 est tombée à son plus bas niveau depuis des années, mais le plus surprenant est que Windows 7 a gagné de nouveaux utilisateurs, gagnant près de 10 % de sa part de marché (9,61 % précisément). Il est surprenant que l'ancien système d'exploitation ait gagné autant d'utilisateurs en si peu de temps. Quant à Windows 10, sa part est tombée à 40,5%, le pire résultat depuis octobre 2017. Windows 11, en revanche, détient actuellement une part de marché de 49,05%, ce qui est proche des résultats d'août 2025.

Il convient toutefois de rappeler que les données de Statcounter ne sont pas entièrement exactes. L'entreprise collecte des informations auprès de 1,5 million de sources ; il existe donc toujours une marge d'erreur. Néanmoins, ces données permettent d'obtenir un aperçu des tendances générales et de comprendre les performances des différents systèmes d'exploitation sur le marché. Le support de Windows 10 prend fin le 14 octobre 2025, après cette date, les utilisateurs pourront bénéficier gratuitement du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU), qui leur fournira des mises à jour de sécurité supplémentaires pendant 12 mois. Les utilisateurs Entreprise bénéficieront toutefois de trois ans de support payant.
Microsoft déploie Windows 11 25H2. Voic... »« La part de marché de la Xbox pourrait t...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-10Microsoft déploie Windows 11 25H2. Voici les changements.
30-09Microsoft supprime le blocage de la mise à niveau vers Windows 11 pour les ordinateurs équipés de certains processeurs Intel
29-09Windows change désormais d'apparence en fonction du temps grâce à la nouvelle fonctionnalité PowerToys.
26-09La nouvelle fonctionnalité IA de Microsoft Photos met de l'ordre dans vos photos.
26-09Microsoft a cédé. Windows 10 bénéficie d'un support étendu pour tous en Europe
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Vidéo Vidéo
Une actrice générée par l'IA remplacera-t-elle les vrais acteurs ?
Navigateurs Navigateurs
Google Chrome domine le marché des navigateurs et réalise un exploit historique
Google Google
Google bloque les recherches sur la santé mentale de Donald Trump
Windows Windows
Microsoft déploie Windows 11 25H2. Voici les changements.
Windows Windows
Windows 10 perd, Windows 7 gagne. Évolutions surprenantes sur le marché des systèmes d'exploitation.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?