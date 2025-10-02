Windows 10 perd, Windows 7 gagne. Évolutions surprenantes sur le marché des systèmes d'exploitation.

Dans environ deux semaines, le support de Windows 10 prendra fin. En attendant, ce que nous observons sur le marché des systèmes est surprenant : Windows 7, considéré comme l'un des meilleurs systèmes de Microsoft, a repris vie. La part de marché de Windows 10 est tombée à son plus bas niveau depuis des années, mais le plus surprenant est que Windows 7 a gagné de nouveaux utilisateurs, gagnant près de 10 % de sa part de marché (9,61 % précisément). Il est surprenant que l'ancien système d'exploitation ait gagné autant d'utilisateurs en si peu de temps. Quant à Windows 10, sa part est tombée à 40,5%, le pire résultat depuis octobre 2017. Windows 11, en revanche, détient actuellement une part de marché de 49,05%, ce qui est proche des résultats d'août 2025.
Il convient toutefois de rappeler que les données de Statcounter ne sont pas entièrement exactes. L'entreprise collecte des informations auprès de 1,5 million de sources ; il existe donc toujours une marge d'erreur. Néanmoins, ces données permettent d'obtenir un aperçu des tendances générales et de comprendre les performances des différents systèmes d'exploitation sur le marché. Le support de Windows 10 prend fin le 14 octobre 2025, après cette date, les utilisateurs pourront bénéficier gratuitement du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU), qui leur fournira des mises à jour de sécurité supplémentaires pendant 12 mois. Les utilisateurs Entreprise bénéficieront toutefois de trois ans de support payant.
