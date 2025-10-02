La part de marché de la Xbox pourrait tomber à 13 % au Royaume-Uni

Les perspectives de la Xbox sur le marché britannique ne semblent pas roses : selon les estimations de certains analystes , les consoles de Microsoft risquent de voir leur part de marché chuter à 13 % d'ici 2025 , contre 31 % enregistrés en 2022. Il s'agit d'un recul qui reflète une tendance désormais claire : la réduction progressive de la présence de la Xbox dans les chaînes de vente au détail, au profit d'une approche presque exclusivement numérique. Comme nous l'avons lu sur GamesIndustry , le phénomène ne touche pas seulement les consoles : les copies physiques de jeux Xbox devraient également continuer à baisser, passant de 11 % en 2022 à 6 % en 2025. Ce déclin est en grande partie dû à la migration massive des utilisateurs Xbox vers la boutique numérique et le Game Pass, pierre angulaire de la stratégie de Microsoft. Cependant, la conséquence est que la prise en charge de la Xbox devient de moins en moins rentable pour les revendeurs traditionnels, avec des rayons réduits, voire vides. L'exemple le plus frappant est celui de Costco, qui a cessé de vendre des consoles Xbox au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Il y a dix ans, une situation similaire aurait été interprétée comme le prélude à un retrait du secteur du matériel. Aujourd'hui, la situation est plus complexe : si les consoles Xbox peinent à concurrencer PlayStation et Nintendo, les données montrent que les utilisateurs de Xbox comptent parmi les plus actifs en termes de nombre de jeux joués, et Microsoft continue d'investir dans des projets comme l'ASUS ROG Ally, une console de marque Xbox. Cela suggère que l'entreprise n'abandonne pas le jeu vidéo, mais le redéfinit. La stratégie est claire : le Game Pass est le premier choix, un service d'abonnement dont le prix a augmenté ces dernières heures, avec de nombreuses nouveautés . Microsoft a accepté une baisse des ventes de matériel et de logiciels physiques en échange de la croissance de sa plateforme d'abonnement, accessible même sans posséder de console Xbox. Cette vision explique le choix de campagnes comme « This is an Xbox », qui soulignent que tout appareil compatible peut intégrer l'écosystème.
Néanmoins, la perte d'espace de vente aura des conséquences tangibles, notamment pendant les périodes cruciales comme Noël, où la visibilité en rayon peut faire la différence pour attirer de nouveaux joueurs ou convaincre les familles moins habituées au numérique. En fin de compte, le déclin des parts de marché et le retrait de la vente au détail reflètent une stratégie à long terme spécifique, mais ils représentent un défi pour Microsoft : maintenir la présence de la Xbox dans l'esprit des consommateurs, même sans la puissance des magasins physiques.
Il y a dix ans, une situation similaire aurait été interprétée comme le prélude à un retrait du secteur du matériel. Aujourd'hui, la situation est plus complexe : si les consoles Xbox peinent à concurrencer PlayStation et Nintendo, les données montrent que les utilisateurs de Xbox comptent parmi les plus actifs en termes de nombre de jeux joués, et Microsoft continue d'investir dans des projets comme l'ASUS ROG Ally, une console de marque Xbox. Cela suggère que l'entreprise n'abandonne pas le jeu vidéo, mais le redéfinit. La stratégie est claire : le Game Pass est le premier choix, un service d'abonnement dont le prix a augmenté ces dernières heures, avec de nombreuses nouveautés . Microsoft a accepté une baisse des ventes de matériel et de logiciels physiques en échange de la croissance de sa plateforme d'abonnement, accessible même sans posséder de console Xbox. Cette vision explique le choix de campagnes comme « This is an Xbox », qui soulignent que tout appareil compatible peut intégrer l'écosystème.
Néanmoins, la perte d'espace de vente aura des conséquences tangibles, notamment pendant les périodes cruciales comme Noël, où la visibilité en rayon peut faire la différence pour attirer de nouveaux joueurs ou convaincre les familles moins habituées au numérique. En fin de compte, le déclin des parts de marché et le retrait de la vente au détail reflètent une stratégie à long terme spécifique, mais ils représentent un défi pour Microsoft : maintenir la présence de la Xbox dans l'esprit des consommateurs, même sans la puissance des magasins physiques.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité