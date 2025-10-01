Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Xbox dévoile ses nouvelles formules Xbox Game Pass
Publié le: 01/10/2025 @ 16:52:50: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftXbox annonce aujourd’hui le lancement de ses nouvelles formules Xbox Game Pass, conçues pour offrir plus de flexibilité, de choix et d’avantages à tous les abonnés, quelle que soit la formule choisie. Les joueuses et les joueurs peuvent dès maintenant opter pour l’un des trois forfaits améliorés : Essential, Premium ou Ultimate. Chaque formule inclut une bibliothèque de jeux élargie, comprenant des jeux PC, le cloud gaming en illimité, des avantages en jeu (notamment sur les titres Riot Games) et une expérience Rewards with Xbox entièrement repensée. Pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, Xbox propose sa plus grande mise à niveau à ce jour : plus de jeux disponibles dès leur sortie, Fortnite Crew et Ubisoft+ Classics inclus pour la toute première fois, une qualité de streaming Xbox Cloud Gaming améliorée jusqu’à 1440p, et bien plus encore. Avec les dernières améliorations évoquées ci-dessus, Xbox propose désormais la formule Ultimate à 26,99 € par mois, reflétant un catalogue enrichi, de nouveaux avantages partenaires et une expérience de cloud gaming optimisée. Les abonnés Standard seront automatiquement basculés vers la formule Premium, qui reste à 12,99 € par mois : une offre idéale pour les joueuses et joueurs recherchant flexibilité, accès à plus de 200 jeux et aux nouveaux titres Xbox Game Studios publiés dans l’année suivant leur lancement. Les abonnés Core seront quant à eux transférés vers la formule Essential, désormais à 8,99 € par mois, comprenant une bibliothèque variée de plus de 50 jeux, le multijoueur en ligne et le cloud gaming, pour jouer rapidement et facilement.
« Test Undead Citadel (PSVR2) - Une expér...
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10Excel crée votre budget et vos graphiques pour vous. Copilot est en pleine révolution.
01-10Microsoft Rewards n'autorise plus les achats Game Pass avec des points, les fans sont mécontents
23-09La hausse des prix des consoles Xbox n'est pas due à de nouveaux droits de douane.
18-09Les salles de serveurs de Microsoft au Mexique fonctionnent à l'essence
17-09Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Microsoft Microsoft
Xbox dévoile ses nouvelles formules Xbox Game Pass
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Undead Citadel (PSVR2) - Une expérience VR divertissante mais perfectible
Internet Internet
Wikipédia ouvre ses ressources à l'intelligence artificielle. Le bastion est-il en train de tomber ?
Vidéo Vidéo
YouTube capitule face à Trump. Il devra payer des millions pour son interdiction après l'attaque du Capitole.
Internet Internet
Imgur quitte le Royaume-Uni en raison de réglementations draconiennes
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?