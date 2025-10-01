Xbox dévoile ses nouvelles formules Xbox Game Pass

Xbox annonce aujourd’hui le lancement de ses nouvelles formules Xbox Game Pass, conçues pour offrir plus de flexibilité, de choix et d’avantages à tous les abonnés, quelle que soit la formule choisie. Les joueuses et les joueurs peuvent dès maintenant opter pour l’un des trois forfaits améliorés : Essential, Premium ou Ultimate. Chaque formule inclut une bibliothèque de jeux élargie, comprenant des jeux PC, le cloud gaming en illimité, des avantages en jeu (notamment sur les titres Riot Games) et une expérience Rewards with Xbox entièrement repensée. Pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, Xbox propose sa plus grande mise à niveau à ce jour : plus de jeux disponibles dès leur sortie, Fortnite Crew et Ubisoft+ Classics inclus pour la toute première fois, une qualité de streaming Xbox Cloud Gaming améliorée jusqu’à 1440p, et bien plus encore. Avec les dernières améliorations évoquées ci-dessus, Xbox propose désormais la formule Ultimate à 26,99 € par mois, reflétant un catalogue enrichi, de nouveaux avantages partenaires et une expérience de cloud gaming optimisée. Les abonnés Standard seront automatiquement basculés vers la formule Premium, qui reste à 12,99 € par mois : une offre idéale pour les joueuses et joueurs recherchant flexibilité, accès à plus de 200 jeux et aux nouveaux titres Xbox Game Studios publiés dans l’année suivant leur lancement. Les abonnés Core seront quant à eux transférés vers la formule Essential, désormais à 8,99 € par mois, comprenant une bibliothèque variée de plus de 50 jeux, le multijoueur en ligne et le cloud gaming, pour jouer rapidement et facilement.
