Test Undead Citadel (PSVR2) - Une expérience VR divertissante mais perfectible

Publié le: 01/10/2025 @ 16:22:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dès le début de Undead Citadel, nous vous conseillons vivement de jouer à la campagne principale. Elle vous permettra non seulement de vous familiariser avec le gameplay, mais aussi de vous entraîner au mode Horde . Côté narration, nous ne sommes pas confrontés à des aventures fantastiques : nous incarnerons un aventurier perdu dans les bois lors d'une violente tempête et qui trouve refuge dans la citadelle éponyme. Évidemment, compte tenu du matériel (autrefois) humain avec lequel il interagira, il aurait été préférable de chercher un abri de fortune ailleurs, la ville en question étant désormais réduite à l'état de ruines, sans parler de la multitude de morts-vivants mortels. Un prétexte simple et prévisible qui, au-delà de la charmante caractérisation grossière de notre alter ego, ne se lance pas dans une virtuosité narrative notable, présentant une progression linéaire et sans incident. Mais ce n'est pas grave, après tout. Une fois le mode histoire terminé, Undead Citadel continue de divertir les joueurs grâce au mode Horde mentionné précédemment , où ils affronteront les vagues habituelles de créatures hostiles, avec pour objectif de survivre le plus longtemps possible. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une fonctionnalité originale, le principe fonctionne et offre un gain de rejouabilité appréciable. Le cœur d' Undead Citadel réside dans son système de combat, entièrement basé sur la physique, ainsi que dans son vaste arsenal d'armes de mêlée : épées, haches et marteaux, qui comptent plus de 75 pièces, chacune possédant ses propres caractéristiques et offrant des sensations d'utilisation optimales. Comme dans d'autres titres similaires, tout sera géré grâce à la reproduction fidèle à l'image de vos mouvements de bras, retranscrits avec précision et réalisme à l'écran.
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité