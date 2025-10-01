YouTube capitule face à Trump. Il devra payer des millions pour son interdiction après l'attaque du Capitole.

Selon le New York Times, YouTube a conclu un accord avec l'ancien président Donald Trump, lui versant 24,5 millions de dollars dans le cadre du procès concernant la suspension de son compte suite aux événements du 6 janvier 2021. Il s'agit d'un autre cas dans lequel une grande entreprise technologique choisit de résoudre à l'amiable un différend avec Trump plutôt que de poursuivre une longue bataille juridique. Suite à l'attaque du Capitole en janvier 2021, Trump a été banni de plusieurs grandes plateformes de réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram et Twitter ont jugé son contenu susceptible d'inciter à la violence. En réponse, Trump a poursuivi les propriétaires et les dirigeants de ces plateformes, les accusant de censure illégale et de violation de ses droits. Début 2025, Meta et X ont accepté de verser respectivement 25 et 10 millions de dollars à Trump. YouTube a rejoint le mouvement, avec un accord prévoyant 22 millions de dollars pour la construction d'une salle de bal à la Maison-Blanche et 2,5 millions de dollars pour les coplaignants, dont l'écrivaine Naomi Wolf et l'American Conservative Union. Trump a également reçu 16 millions de dollars de Paramount dans le cadre du procès « 60 Minutes » et 15 millions de dollars d'ABC après une plainte en diffamation.
Les comptes de Trump ont été progressivement rétablis – sur Twitter en 2022 après la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk, et sur les services YouTube et Meta en 2023. Parallèlement, YouTube a également annoncé la semaine dernière qu'il lèverait les interdictions sur les comptes suspendus pour avoir diffusé du contenu sur le COVID-19 et l'élection de 2020. Aux États-Unis, le Premier Amendement protège les citoyens de la censure gouvernementale, mais il ne s'applique pas aux entreprises privées. Les plateformes de réseaux sociaux sont donc largement libres de décider du contenu qu'elles autorisent sur leurs plateformes. Cependant, Trump a d'emblée remis en question la légalité de ces actions, recourant également aux poursuites judiciaires dans le cadre de sa stratégie politique.
Les comptes de Trump ont été progressivement rétablis – sur Twitter en 2022 après la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk, et sur les services YouTube et Meta en 2023. Parallèlement, YouTube a également annoncé la semaine dernière qu'il lèverait les interdictions sur les comptes suspendus pour avoir diffusé du contenu sur le COVID-19 et l'élection de 2020. Aux États-Unis, le Premier Amendement protège les citoyens de la censure gouvernementale, mais il ne s'applique pas aux entreprises privées. Les plateformes de réseaux sociaux sont donc largement libres de décider du contenu qu'elles autorisent sur leurs plateformes. Cependant, Trump a d'emblée remis en question la légalité de ces actions, recourant également aux poursuites judiciaires dans le cadre de sa stratégie politique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
25-09YouTube introduit une fonctionnalité très attendue. Des changements sont également prévus sur les ordinateurs.
24-09Disney+ augmente à nouveau le prix de ses abonnements aux Etats-Unis. Et bientôt en Europe ?-vous que c'en est assez ? 1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité