Imgur quitte le Royaume-Uni en raison de réglementations draconiennes

Imgur, un site web connu pour l'hébergement et le partage d'images en ligne, a soudainement disparu d'Internet au Royaume-Uni. Les utilisateurs qui tentaient d'accéder au site recevaient un message indiquant : « Contenu non disponible dans votre région. » Le Bureau du Commissaire à l'information du Royaume-Uni mène une enquête sur la manière dont diverses plateformes de réseaux sociaux traitent les données des enfants et protègent leur vie privée. Imgur figurait également parmi les entreprises visées. En mars, le régulateur a ouvert une enquête et, début septembre, a informé la société mère de MediaLab AI de son intention d'infliger une sanction financière. Tim Capel, directeur exécutif par intérim de la surveillance réglementaire à l'ICO, a souligné que les conclusions étaient préliminaires et feraient l'objet d'un examen plus approfondi. Il a également souligné que le retrait du marché britannique ne dégageait pas l'entreprise de sa responsabilité pour d'éventuelles infractions antérieures. L'enquête est toujours en cours et la décision finale concernant l'amende n'a pas encore été annoncée.
Les responsables d'Imgur n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant l'interdiction du site. MediaLab AI est également resté silencieux. L'ICO a publié un bref communiqué, précisant que le point sur l'enquête n'avait été publié que pour clarifier l'état d'avancement de l'affaire et qu'aucun autre détail ne serait divulgué pour le moment. Fondé en 2009, Imgur s'est rapidement imposé auprès des utilisateurs de Reddit comme l'outil privilégié pour stocker et partager des images. Au fil du temps, il a bâti sa propre communauté, indépendante de Reddit. Selon les données du cabinet d'analyse Semrush, le site a reçu plus de 195 millions de visiteurs rien qu'en août de cette année. Le confinement au Royaume-Uni remet en question l'avenir de la plateforme sur l'un des principaux marchés internet d'Europe.
