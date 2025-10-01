L'Afghanistan est hors ligne. Les données recueillies par NetBlocks et Cloudflare montrent que le trafic internet vers et depuis l'Afghanistan a été quasiment interrompu lundi. D'importants problèmes de téléphonie mobile ont également été signalés au même moment, suggérant que les autorités ont décidé de couper complètement les communications. TOLOnews, un média local, a rapporté que la coupure d'internet a paralysé les banques, les empêchant de contacter leurs agences. Tous les vols commerciaux ont également été suspendus, et les chaînes de télévision et de radio ont rencontré d'importantes difficultés pour maintenir leurs émissions. En pratique, l'Afghanistan est entré dans un état d'isolement numérique, avec des services financiers et de transport essentiels perturbés. Nous avions précédemment signalé la déconnexion des lignes de fibre optique dans certaines régions , qualifiant l'internet d'« immoral », mais les talibans ont maintenant décidé de les débrancher complètement. La Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a appelé les talibans à rétablir pleinement l'accès à internet et aux télécommunications. La MANUA a averti que cette perturbation pourrait avoir de graves conséquences, affectant les principaux systèmes bancaires, les services médicaux d'urgence, le secteur aérien et la capacité des familles à recevoir des transferts de fonds. La déclaration a souligné qu'une menace supplémentaire réside dans les contacts limités des femmes et des filles avec le monde extérieur, qui aggravent encore l'isolement social.
Le cas de l'Afghanistan s'inscrit dans une tendance plus large où les gouvernements utilisent de plus en plus les blocages d'Internet comme un outil politique et social. En Syrie et au Soudan, les réseaux ont été coupés pour lutter contre la tricherie aux examens. Au Myanmar, la junte militaire a suspendu l'accès à Internet sans fil pour une durée indéterminée. L'Inde a bloqué les contenus en provenance du Pakistan, et en Chine, en Russie et en Iran, l'accès à Internet est systématiquement restreint, même si les résidents peuvent toujours accéder aux services locaux. L'Afghanistan, cependant, se distingue par l'ampleur et la portée de la coupure, qui a touché la quasi-totalité des moyens de communication. Historiquement, les coups d'État ont commencé par la prise de contrôle des stations de télévision et de radio. Aujourd'hui, un blocage nocturne d'Internet est devenu un nouveau symbole de pouvoir. Même la Corée du Nord autorise l'accès à Internet à une élite restreinte, tandis que l'Afghanistan se trouve dans une situation où l'État rejette les télécommunications comme outil social. Dans un pays dont l'économie repose fortement sur les exportations de drogues illicites, une telle décision l'isole encore davantage des processus mondiaux.
