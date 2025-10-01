Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'Afghanistan est déconnecté d'Internet alors que les talibans imposent une in...
Publié le: 01/10/2025 @ 16:12:06: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetL'Afghanistan est hors ligne. Les données recueillies par NetBlocks et Cloudflare montrent que le trafic internet vers et depuis l'Afghanistan a été quasiment interrompu lundi. D'importants problèmes de téléphonie mobile ont également été signalés au même moment, suggérant que les autorités ont décidé de couper complètement les communications. TOLOnews, un média local, a rapporté que la coupure d'internet a paralysé les banques, les empêchant de contacter leurs agences. Tous les vols commerciaux ont également été suspendus, et les chaînes de télévision et de radio ont rencontré d'importantes difficultés pour maintenir leurs émissions. En pratique, l'Afghanistan est entré dans un état d'isolement numérique, avec des services financiers et de transport essentiels perturbés. Nous avions précédemment signalé la déconnexion des lignes de fibre optique dans certaines régions , qualifiant l'internet d'« immoral », mais les talibans ont maintenant décidé de les débrancher complètement. La Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a appelé les talibans à rétablir pleinement l'accès à internet et aux télécommunications. La MANUA a averti que cette perturbation pourrait avoir de graves conséquences, affectant les principaux systèmes bancaires, les services médicaux d'urgence, le secteur aérien et la capacité des familles à recevoir des transferts de fonds. La déclaration a souligné qu'une menace supplémentaire réside dans les contacts limités des femmes et des filles avec le monde extérieur, qui aggravent encore l'isolement social.

Le cas de l'Afghanistan s'inscrit dans une tendance plus large où les gouvernements utilisent de plus en plus les blocages d'Internet comme un outil politique et social. En Syrie et au Soudan, les réseaux ont été coupés pour lutter contre la tricherie aux examens. Au Myanmar, la junte militaire a suspendu l'accès à Internet sans fil pour une durée indéterminée. L'Inde a bloqué les contenus en provenance du Pakistan, et en Chine, en Russie et en Iran, l'accès à Internet est systématiquement restreint, même si les résidents peuvent toujours accéder aux services locaux. L'Afghanistan, cependant, se distingue par l'ampleur et la portée de la coupure, qui a touché la quasi-totalité des moyens de communication. Historiquement, les coups d'État ont commencé par la prise de contrôle des stations de télévision et de radio. Aujourd'hui, un blocage nocturne d'Internet est devenu un nouveau symbole de pouvoir. Même la Corée du Nord autorise l'accès à Internet à une élite restreinte, tandis que l'Afghanistan se trouve dans une situation où l'État rejette les télécommunications comme outil social. Dans un pays dont l'économie repose fortement sur les exportations de drogues illicites, une telle décision l'isole encore davantage des processus mondiaux.
Google contre-attaque contre la liberté... »« Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chro...
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10Wikipédia ouvre ses ressources à l'intelligence artificielle. Le bastion est-il en train de tomber ?
01-10Imgur quitte le Royaume-Uni en raison de réglementations draconiennes
30-09Un incendie dans un centre de données a paralysé la Corée du Sud. Le coupable est… une vieille batterie au lithium.
23-09Les talibans coupent les lignes de fibre optique en Afghanistan. Internet est immoral.
22-09Le Wi-Fi 8 est désormais en production : MediaTek révolutionne Internet avant la concurrence
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Undead Citadel (PSVR2) - Une expérience VR divertissante mais perfectible
Internet Internet
Wikipédia ouvre ses ressources à l'intelligence artificielle. Le bastion est-il en train de tomber ?
Vidéo Vidéo
YouTube capitule face à Trump. Il devra payer des millions pour son interdiction après l'attaque du Capitole.
Internet Internet
Imgur quitte le Royaume-Uni en raison de réglementations draconiennes
Android Android
Google contre-attaque contre la liberté d'Android. F-Droid au bord du gouffre
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?