Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles est disponible

SQUARE ENIX fait entrer FINAL FANTASY TACTICS dans l'ère moderne avec la sortie de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 , Xbox Series X|S et PC. FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles transporte les joueurs dans le royaume d'Ivalice, un royaume médiéval déchiré par la guerre, fracturé par les luttes politiques, la lutte des classes et les ambitions de maisons nobles rivales au lendemain de la guerre de Cinquante Ans. Dans ce contexte, Ramza, troisième fils de la maison Beoulve, l'une des principales familles militaires d'Ivalice, et sa compagne d'enfance Delita, roturière élevée parmi les nobles, se retrouvent dans des camps opposés dans une guerre qui se prépare au sein du royaume. Le jeu est adapté aux plateformes modernes par une équipe qui relie les générations, combinant les créateurs originaux à une nouvelle équipe de talents. La version améliorée du jeu inclut de nombreuses nouveautés, telles que des graphismes améliorés, une interface utilisateur repensée, des dialogues supplémentaires et un doublage complet, ainsi que des améliorations de confort comme l'avance rapide et la sauvegarde automatique. La version classique permet aux joueurs de revivre le classique de 1997 grâce à la célèbre traduction de La Guerre des Lions .
