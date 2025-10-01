Se connecter  
Le studio BioWare au bord de la fermeture après l'annonce du rachat d'Electroni...
Publié le: 01/10/2025 @ 15:32:14: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDans leur couverture de l'acquisition d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars, de nombreux journalistes ont désigné BioWare comme le studio le plus susceptible d'être affecté par des licenciements après la finalisation de l'opération. En effet, Insider Gaming a publié aujourd'hui un article citant des sources internes au studio canadien, selon lesquelles les employés sont déjà inquiets de cette transition soudaine. Deux développeurs anonymes ont déclaré que le niveau de négativité après la sortie de Dragon Age était extrêmement élevé, et que si la situation semblait alarmante à l'époque, le climat est devenu encore plus sombre aujourd'hui. Un employé a ajouté qu'ils préparaient leur portefeuille depuis un certain temps et cherchaient de nouvelles opportunités, car cela ne semblait qu'une question de temps.

Ceci fait référence à la sortie l'année dernière de Dragon Age : The Veilguard, le premier nouveau jeu du studio depuis l'échec d'Anthem. Malgré des critiques positives, le projet n'a pas répondu aux attentes d'Electronic Arts : l'éditeur espérait trois millions de joueurs, mais en janvier 2025, Veilguard n'en avait attiré que 1,5 million. Cela a entraîné de nouveaux licenciements, l'équipe étant tombée sous la barre des 100 personnes. BioWare travaille actuellement sur le prochain Mass Effect, mais la question se pose de savoir si le studio aura une chance de le terminer. L'équipe est généralement déterminée à poursuivre ses travaux jusqu'à nouvel ordre. Insider Gaming rapporte également que des tentatives de vente séparée de BioWare ont été faites, mais qu'elles semblent avoir échoué.
