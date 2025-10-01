Le nouveau MacBook Pro est apparu dans les documents officiels.

La Commission fédérale des communications des États-Unis a publié des documents annonçant l'arrivée imminente de nouveaux produits Apple, dont, semble-t-il, les prochaines générations de MacBook Pro et d'iPad Pro équipés du processeur M5. Ces documents mentionnent un appareil portant le numéro de modèle A3434, qui ne correspond à aucun MacBook Pro actuel. Cela suggère presque directement le développement de nouveaux ordinateurs portables Apple. Ces mêmes documents mentionnent également d'autres numéros de modèle liés à l'iPad Pro équipé du processeur M5, confirmant ainsi le développement actif de cette gamme. Un déballage complet de l'iPad Pro équipé du processeur M5 a récemment fuité en ligne, avant même l'annonce officielle. D'après les benchmarks, il affiche une nette amélioration des performances par rapport à la version M4.
Le design de la tablette restera inchangé, mais une mise à niveau matérielle est attendue, avec l'ajout d'accélérateurs de réseaux neuronaux pour améliorer les performances de l'IA embarquée, à l'instar du processeur A19 Pro de l'iPhone 17 Pro. Des améliorations similaires sont prévues pour les nouveaux MacBook Pro. Bien que les documents de la FCC ne contiennent pas de spécifications techniques, leur publication fournit un calendrier : les appareils n'apparaîtront dans la base de données qu'une fois le développement terminé et avant le début de la production en série. Le lancement officiel pourrait donc avoir lieu avant la fin de l'année ou début 2026. Ce scénario concorde avec les premières rumeurs annonçant la sortie de MacBook Pro avec écran OLED l'année prochaine.
