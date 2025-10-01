Se connecter  
Publié le: 01/10/2025 @ 15:31:18: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDans quelques mois, l'Apple Vision Pro original fêtera son deuxième anniversaire, et de nombreux utilisateurs se demandent déjà quand son successeur arrivera. Une source d'information inattendue – la Commission fédérale des communications des États-Unis – a levé le voile sur l'avenir du casque, révélant plusieurs détails techniques, dont l'absence de compatibilité Wi-Fi 7. Les documents publiés, repérés par MacRumors, mentionnent un « appareil portable porté sur la tête » portant le numéro de modèle A3416. Compte tenu du récent déballage de l'iPad Pro équipé du processeur M5, on peut supposer que le casque de réalité augmentée de nouvelle génération sera également équipé de ce processeur, bien que les documents déposés auprès de la FCC ne l'aient pas encore confirmé.

Cependant, des données sur les tests effectués existent, allant des mesures de rayonnement et de DAS aux tests de modules sans fil. Il s'avère que la prochaine génération d'Apple Vision Pro conservera la compatibilité Wi-Fi 6, ce qui est décevant étant donné que de nombreux appareils de la marque ont déjà migré vers le Wi-Fi 7. La FCC a également révélé des détails sur la prochaine gamme de MacBook Pro équipés de la puce M5, laissant entrevoir une multitude de produits Apple à venir. Cependant, la commission a omis de mentionner un autre développement : un casque plus abordable, provisoirement appelé Apple Vision Air. En l'absence de documentation officielle, sa sortie n'est prévue qu'en 2027. Quant au successeur de l'Apple Vision Pro, son prix n'a pas encore été annoncé. Cependant, comme pour le modèle actuel, le prix de départ de la version de base ne devrait pas être inférieur à 3 000 $.
