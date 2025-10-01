Se connecter  
Opera a dévoilé son dernier navigateur, Opera Neon, optimisé par l'IA.
Publié le: 01/10/2025 @ 00:18:05: Par Nic007 Dans "Opera"
OperaOpera Neon est bien plus qu'un simple navigateur classique. La fonctionnalité Tâches permet aux utilisateurs d'organiser et de gérer diverses tâches en un seul endroit, grâce à une intelligence artificielle qui analyse, compare et exploite simultanément plusieurs sources. De plus, Opera Neon propose une fonctionnalité Cartes qui vous permet de créer et de réutiliser des jeux de commandes pour l'IA. Vous pouvez créer vos propres cartes ou utiliser celles partagées par la communauté. Par exemple, pour comparer des produits, ajoutez simplement les cartes appropriées et l'IA s'occupe du reste. Grâce à cet outil, vous n'avez plus besoin de saisir les mêmes commandes à chaque fois : des jeux d'invites prédéfinis vous permettent d'obtenir rapidement les résultats souhaités.

L'une des fonctionnalités les plus innovantes d'Opera Neon est Neo Do. Cette fonctionnalité permet au navigateur d'agir comme un assistant, exécutant les commandes de l'utilisateur en comparant des pages web, en remplissant des formulaires et en collectant des données sur différents sites web. Plus important encore, tout se fait sans avoir à se connecter à des comptes externes ni à partager de mots de passe. L'opération s'exécute localement dans le navigateur, offrant un contrôle total et une visibilité en temps réel. Si nécessaire, l'IA s'arrête et attend notre réponse. Opera Neon est disponible par abonnement et s'adresse aux utilisateurs expérimentés. Les premiers utilisateurs peuvent dès maintenant utiliser le navigateur, et d'autres invitations seront bientôt envoyées.
