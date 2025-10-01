La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici les changements :

Apple a publié une nouvelle version d'iOS 26.0.1 pour iPhone, corrigeant plusieurs problèmes importants de Wi-Fi, de Bluetooth, de téléphonie mobile et d'appareil photo sur l'iPhone 17, l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro. Ces bugs ont été largement signalés récemment, notamment concernant l'appareil photo. Outre les problèmes de connexion Wi-Fi et Bluetooth, des utilisateurs ont signalé un bug de l'appareil photo provoquant des lignes étranges sur les photos. Ce problème a été résolu grâce à la dernière mise à jour. Pour installer la dernière version, ouvrez simplement l’application Paramètres sur votre iPhone, accédez à Général > Mise à jour du logiciel, puis suivez les instructions à l’écran.
- Le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent parfois se déconnecter sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro
- Un petit nombre d'utilisateurs d'iPhone peuvent rencontrer des problèmes de connexion à un réseau cellulaire après la mise à jour vers iOS 26.
- Les photos prises dans certaines conditions d'éclairage sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro peuvent contenir des artefacts indésirables
- Les icônes d'application peuvent apparaître vides après l'ajout d'une couleur personnalisée
- Certains utilisateurs peuvent constater que VoiceOver est désactivé après la mise à jour vers iOS 26
La mise à jour améliorerait les performances des smartphones Apple. Espérons qu'elle n'introduira pas de nouveaux bugs.
