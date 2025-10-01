La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici les changements :

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici ...
Publié le: 01/10/2025 @ 00:16:28: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSApple a publié une nouvelle version d'iOS 26.0.1 pour iPhone, corrigeant plusieurs problèmes importants de Wi-Fi, de Bluetooth, de téléphonie mobile et d'appareil photo sur l'iPhone 17, l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro. Ces bugs ont été largement signalés récemment, notamment concernant l'appareil photo. Outre les problèmes de connexion Wi-Fi et Bluetooth, des utilisateurs ont signalé un bug de l'appareil photo provoquant des lignes étranges sur les photos. Ce problème a été résolu grâce à la dernière mise à jour. Pour installer la dernière version, ouvrez simplement l’application Paramètres sur votre iPhone, accédez à Général > Mise à jour du logiciel, puis suivez les instructions à l’écran.

- Le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent parfois se déconnecter sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro
- Un petit nombre d'utilisateurs d'iPhone peuvent rencontrer des problèmes de connexion à un réseau cellulaire après la mise à jour vers iOS 26.
- Les photos prises dans certaines conditions d'éclairage sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro peuvent contenir des artefacts indésirables
- Les icônes d'application peuvent apparaître vides après l'ajout d'une couleur personnalisée
- Certains utilisateurs peuvent constater que VoiceOver est désactivé après la mise à jour vers iOS 26

La mise à jour améliorerait les performances des smartphones Apple. Espérons qu'elle n'introduira pas de nouveaux bugs.
Opera a dévoilé son dernier navigateur... »« Android Auto s'enrichit de nouvelles fon...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-09La sortie d'iOS 26 a eu un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.
17-09La mise à jour vers iOS 26 pourrait endommager la batterie des anciens iPhones, prévient Apple
11-08macOS lancé avec succès sur iPhone  1
01-08La version bêta d'iOS 26 s'avère la plus populaire de l'histoire d'Apple
25-07iOS 26 est désormais disponible pour tous en version bêta
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Opera Opera
Opera a dévoilé son dernier navigateur, Opera Neon, optimisé par l'IA.
iOS iOS
La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici les changements :
Android Android
Android Auto s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Les voici.
Microsoft Microsoft
Excel crée votre budget et vos graphiques pour vous. Copilot est en pleine révolution.
Economie Economie
Oracle va lever 100 milliards de dollars de dette pour OpenAI. La bulle de l'IA s'agrandit.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?