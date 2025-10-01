Se connecter  
Android Auto s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Les voici.
Publié le: 01/10/2025 @ 00:14:27: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAndroid Auto bénéficiera de fonctionnalités auparavant réservées aux smartphones de la série Pixel 10. Parmi celles-ci, on compte le filtrage des appels et les notes d'appel, conçus pour simplifier la gestion des appels, et bien plus encore. La fonction de filtrage des appels vous permet d'intercepter les appels indésirables, notamment ceux des spammeurs. Lorsque vous répondez à un appel d'un numéro inconnu, l'outil intercepte la conversation en posant des questions, et le spammeur raccroche au bout d'un moment. C'est une excellente option si vous recevez fréquemment des appels indésirables. Call Notes, quant à elle, vous permettra de prendre des notes pendant les appels, probablement grâce à l'intelligence artificielle comme Gemini. Google n'a pas encore fourni beaucoup de détails sur le fonctionnement de ces fonctionnalités dans Android Auto, mais ne vous attendez pas à des changements majeurs par rapport aux Pixel 10.

Il est important de noter que ces fonctionnalités ne seront disponibles pour l'instant que pour les utilisateurs de Pixel 10 ; les utilisateurs d'appareils d'autres marques, comme Samsung, n'y auront donc pas accès. Google a indiqué que la fonctionnalité « Notes d'appel » devrait arriver « fin d'année ». Cela correspond au projet d'intégrer Gemini dans les voitures d'ici fin 2025. De plus, Google a l'intention de rafraîchir légèrement le design d'Android Auto, en permettant aux applications d'ajuster leurs couleurs aux fonds d'écran définis sur les smartphones.
