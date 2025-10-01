Excel crée votre budget et vos graphiques pour vous. Copilot est en pleine révolution.

Microsoft a annoncé l'extension de son système Microsoft 365 Copilot avec un mode agent qui promet de transformer la façon dont les utilisateurs travaillent avec des documents et des feuilles de calcul. L'entreprise affirme que cette fonctionnalité rappelle l'avancée majeure du live codage dans le monde de la programmation. Les nouvelles fonctionnalités d'Excel s'appuient sur les derniers modèles d'inférence OpenAI et les artefacts intégrés du programme. Les utilisateurs disposent ainsi d'un outil qui non seulement analyse les données, mais répète également le processus jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Le mode Agent permet la création automatique de nouvelles feuilles, l'application de mises en forme conditionnelles et la visualisation des données sous forme de graphiques. Microsoft fournit un exemple permettant de créer un budget familial mensuel avec des catégories de dépenses et une ventilation des coûts prévus et réels en une seule commande. L'agent Word agit comme un co-auteur intelligent. Il peut générer du contenu à partir de commandes, suggérer des corrections et poser des questions pour clarifier l'intention de l'utilisateur. Cela rend le processus de rédaction de documents dynamique et plus interactif.
Le troisième élément des changements est l'agent Office, un agent intégré au chat Copilot. Basé sur des modèles anthropiques, il a été conçu pour créer des présentations PowerPoint et des documents Word directement dans la conversation. Cela permet aux utilisateurs de passer de l'idée au contenu finalisé tout en discutant avec le système. Microsoft a commencé à déployer cette fonctionnalité sur Frontier. Le mode Agent dans Word et Excel est désormais disponible dans les versions web et est accessible aux titulaires de licence Microsoft 365 Copilot et aux abonnés aux forfaits Personnel et Famille. Excel Labs prend désormais en charge le mode Agent dans le navigateur, et Word a ajouté cette option à la version web de l'éditeur. Office Agent dans le chat Copilot est désormais disponible aux États-Unis pour les abonnés aux forfaits Personnel et Famille.
Le troisième élément des changements est l'agent Office, un agent intégré au chat Copilot. Basé sur des modèles anthropiques, il a été conçu pour créer des présentations PowerPoint et des documents Word directement dans la conversation. Cela permet aux utilisateurs de passer de l'idée au contenu finalisé tout en discutant avec le système. Microsoft a commencé à déployer cette fonctionnalité sur Frontier. Le mode Agent dans Word et Excel est désormais disponible dans les versions web et est accessible aux titulaires de licence Microsoft 365 Copilot et aux abonnés aux forfaits Personnel et Famille. Excel Labs prend désormais en charge le mode Agent dans le navigateur, et Word a ajouté cette option à la version web de l'éditeur. Office Agent dans le chat Copilot est désormais disponible aux États-Unis pour les abonnés aux forfaits Personnel et Famille.
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10Microsoft Rewards n'autorise plus les achats Game Pass avec des points, les fans sont mécontents
17-09Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité