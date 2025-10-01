Oracle va lever 100 milliards de dollars de dette pour OpenAI. La bulle de l'IA s'agrandit.

Les prévisions des analystes de KeyBanc Capital Markets indiquent qu'Oracle pourrait être contraint de s'endetter à hauteur d'environ 100 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Cet argent servirait à construire de nouveaux centres de données nécessaires à l'exécution de son contrat de 300 milliards de dollars avec OpenAI. Selon les calculs de KeyBanc, Oracle devrait s'endetter jusqu'à 25 milliards de dollars par an pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à la réalisation de l'opération. La situation est d'autant plus complexe que l'entreprise a déjà environ 82,2 milliards de dollars de dette à long terme, auxquels s'ajoutent 18 milliards de dollars provenant des obligations vendues en septembre. Lors de sa récente conférence téléphonique, Oracle a annoncé une augmentation de 359 % de ses obligations contractuelles en cours, portant la valeur totale de cet indicateur (RPO) à 455 milliards de dollars. Malgré cette croissance spectaculaire, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise a diminué de 152 % sur un an. Au premier trimestre de l'exercice 2026, les dépenses d'investissement ont totalisé 8,5 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars un an plus tôt.
Moody's a exprimé des inquiétudes concernant la transaction entre Oracle et OpenAI, soulignant le risque de contrepartie. Si OpenAI ne parvient pas à honorer ses obligations envers Oracle, l'entreprise pourrait se retrouver avec une dette et une infrastructure massives, sans rentabilité financière tangible. L'agence craint également qu'OpenAI, malgré la croissance de son chiffre d'affaires, ne génère toujours pas de bénéfices et ne devrait pas dégager de flux de trésorerie positifs avant la fin de la décennie. La situation commence à ressembler à un mécanisme où la dette d'une entreprise finance celle d'une autre. La hausse des coûts d'investissement dans l'intelligence artificielle suscite des comparaisons avec la bulle Internet. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a même qualifié l'IA de « bulle », tout en précisant qu'il estimait qu'elle valait la peine d'être entretenue.
Les premiers versements d'OpenAI à Oracle sont prévus pour 2027. Cependant, si le financement du projet rencontre des difficultés au cours des 18 prochains mois, la bulle spéculative pourrait éclater plus tôt. De nombreuses entreprises ne voient toujours pas d'intérêt clair à investir dans l'IA, ce qui accroît le risque d'un krach boursier brutal.
