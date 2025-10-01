Une nouvelle ère du codage : Claude Sonnet 4.5 écrase GPT-5 et Gemini

Publié le: 01/10/2025 @ 00:11:40: Par Nic007 Dans "Programmation"
Anthropic a dévoilé Claude Sonnet 4.5, un modèle d'IA qui, selon l'entreprise, établit de nouvelles normes en matière de codage. Le fabricant souligne que le système permet de créer non seulement des prototypes, mais aussi des applications complètes prêtes à être déployées en production. Les performances de ce nouveau modèle ont été décrites comme une avancée significative par rapport aux générations précédentes. Claude Sonnet 4.5 est disponible pour les chatbots Anthropic et via l'API. Son prix reste inchangé : 3 $ par million de jetons d'entrée et 15 $ par million de jetons de sortie. Lors du benchmark SWE-bench Verified, le nouveau modèle a obtenu un score de 82 %, ce qui représente une nette amélioration par rapport à son prédécesseur dans OSWorld. Dans Terminal-Bench, Claude Sonnet 4.5 a obtenu un score de 50 %, surpassant ainsi GPT-5 d'OpenAI et Gemini 2.5 Pro de Google. Bien que le modèle soit moins performant dans les tests généraux comme GPQA Diamond et MMMLU, ses résultats confirment sa concentration sur les tâches de codage et d'ingénierie.
Selon David Hershey, de l'équipe de recherche d'Anthropic, le modèle a pu fonctionner comme un agent autonome pendant plus de 30 heures pour des clients d'entreprise, prenant en charge des processus tels que la configuration des services de base de données, l'acquisition de domaines et l'audit de sécurité. Les dirigeants de Cursor et Windsurf ont salué Claude Sonnet 4.5 comme la nouvelle génération de modèles de codage, notamment pour les projets nécessitant une exécution à long terme. Parallèlement au lancement, Anthropic a dévoilé le SDK Claude Agent, une infrastructure conçue pour permettre aux développeurs de créer leurs propres agents d'IA. La fonctionnalité « Imagine with Claude » a également été proposée en avant-première aux abonnés Max. Cette nouvelle solution permet la génération de logiciels en temps réel, répondant directement aux commandes des utilisateurs.
Claude Sonnet 4.5 est également disponible sur le GitHub de Copilot, avec les offres Pro, Pro+, Business et Enterprise. Les utilisateurs de Copilot Free et Pro peuvent intégrer le modèle avec leur propre clé dans Visual Studio Code. Anthropic met également son dernier système à disposition via Amazon Bedrock, offrant ainsi aux développeurs la possibilité de l'intégrer à un service cloud entièrement géré. Le lancement intervient seulement deux mois après celui de Claude Opus 4.1. La rapidité des cycles de publication témoigne d'une pression croissante dans le secteur de l'IA, où la domination peut être éphémère. GPT-5 d'OpenAI et Gemini 2.5 Pro de Google restent leaders dans les benchmarks globaux, mais Anthropic a constamment renforcé sa position dans le créneau du codage.
