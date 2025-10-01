Microsoft Rewards est un programme populaire auprès des joueurs Xbox depuis des années . Ils cumulent des points en relevant des défis et des activités, puis les convertissent en précieuses récompenses. Parmi les plus populaires, l' abonnement Xbox Game Pass , utilisable sans frais supplémentaires, à moins de cumuler régulièrement des points. Cependant, à compter du 1er octobre 2025 , la situation changera radicalement : il ne sera plus possible d'obtenir directement le Game Pass avec les points accumulés. Désormais, quiconque souhaite continuer à utiliser ses récompenses devra d'abord les convertir en cartes cadeaux Xbox, puis souscrire à l'abonnement. D'un point de vue pratique, la valeur des points est réduite : un mois d'abonnement au Game Pass Ultimate nécessitera environ 6 000 points de plus qu'auparavant. Pour de nombreux utilisateurs, il s'agit d'une augmentation significative, sachant que chaque point est chronophage et exigeant.
Naturellement, la réaction de la communauté a été rapide : les fans ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux et les forums, estimant que la valeur de Microsoft Rewards avait considérablement diminué suite à cette mise à jour. Il est donc conseillé à ceux qui ont accumulé des points en prévision du renouvellement de leur abonnement de les dépenser immédiatement, avant l'entrée en vigueur du changement. En fin de compte, ce choix s'inscrit dans un contexte plus large où les programmes de fidélité numériques ont tendance à remodeler les avantages, les rendant souvent moins pratiques pour les utilisateurs. On ne sait pas encore si Microsoft décidera de rééquilibrer le système à l'avenir, mais pour l'instant, une chose est sûre : obtenir le Game Pass via Rewards coûtera plus cher.
Naturellement, la réaction de la communauté a été rapide : les fans ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux et les forums, estimant que la valeur de Microsoft Rewards avait considérablement diminué suite à cette mise à jour. Il est donc conseillé à ceux qui ont accumulé des points en prévision du renouvellement de leur abonnement de les dépenser immédiatement, avant l'entrée en vigueur du changement. En fin de compte, ce choix s'inscrit dans un contexte plus large où les programmes de fidélité numériques ont tendance à remodeler les avantages, les rendant souvent moins pratiques pour les utilisateurs. On ne sait pas encore si Microsoft décidera de rééquilibrer le système à l'avenir, mais pour l'instant, une chose est sûre : obtenir le Game Pass via Rewards coûtera plus cher.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-09Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité