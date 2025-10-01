Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft Rewards n'autorise plus les achats Game Pass avec des points, les fans...
Publié le: 01/10/2025 @ 00:04:33: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft Rewards est un programme populaire auprès des joueurs Xbox depuis des années . Ils cumulent des points en relevant des défis et des activités, puis les convertissent en précieuses récompenses. Parmi les plus populaires, l' abonnement Xbox Game Pass , utilisable sans frais supplémentaires, à moins de cumuler régulièrement des points. Cependant, à compter du 1er octobre 2025 , la situation changera radicalement : il ne sera plus possible d'obtenir directement le Game Pass avec les points accumulés. Désormais, quiconque souhaite continuer à utiliser ses récompenses devra d'abord les convertir en cartes cadeaux Xbox, puis souscrire à l'abonnement. D'un point de vue pratique, la valeur des points est réduite : un mois d'abonnement au Game Pass Ultimate nécessitera environ 6 000 points de plus qu'auparavant. Pour de nombreux utilisateurs, il s'agit d'une augmentation significative, sachant que chaque point est chronophage et exigeant.

Naturellement, la réaction de la communauté a été rapide : les fans ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux et les forums, estimant que la valeur de Microsoft Rewards avait considérablement diminué suite à cette mise à jour. Il est donc conseillé à ceux qui ont accumulé des points en prévision du renouvellement de leur abonnement de les dépenser immédiatement, avant l'entrée en vigueur du changement. En fin de compte, ce choix s'inscrit dans un contexte plus large où les programmes de fidélité numériques ont tendance à remodeler les avantages, les rendant souvent moins pratiques pour les utilisateurs. On ne sait pas encore si Microsoft décidera de rééquilibrer le système à l'avenir, mais pour l'instant, une chose est sûre : obtenir le Game Pass via Rewards coûtera plus cher.
Une nouvelle ère du codage : Claude Son... »« Test Star Wars Outlaws Gold Edition (Nin...
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10Excel crée votre budget et vos graphiques pour vous. Copilot est en pleine révolution.
23-09La hausse des prix des consoles Xbox n'est pas due à de nouveaux droits de douane.
18-09Les salles de serveurs de Microsoft au Mexique fonctionnent à l'essence
17-09Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.
16-09La manette Xbox bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Opera Opera
Opera a dévoilé son dernier navigateur, Opera Neon, optimisé par l'IA.
iOS iOS
La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici les changements :
Android Android
Android Auto s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Les voici.
Microsoft Microsoft
Excel crée votre budget et vos graphiques pour vous. Copilot est en pleine révolution.
Economie Economie
Oracle va lever 100 milliards de dollars de dette pour OpenAI. La bulle de l'IA s'agrandit.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?