Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Star Wars Outlaws Gold Edition (Nintendo Switch 2) - Un nouveau départ
Publié le: 30/09/2025 @ 17:14:45: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosUn seul cliché, celui qui vaut toute une vie. Kay Vess, la protagoniste de Star Wars Outlaws, veut essayer, même si une Marque de la Mort plane au-dessus de sa tête. Une nouvelle aventure immergée dans le célèbre univers de science-fiction créé par George Lucas, construit avec l'approbation de Disney (qui détient les droits de la saga) , développé par Massive et dix autres studios filiales d'Ubisoft et publié par ce dernier. Le choix du genre s'est porté sur le RPG d'action en monde ouvert, avec une grande attention dédiée à la composante narrative et exploratoire. Disney a seulement suggéré le contexte dans lequel les événements se sont déroulés, c'est-à-dire le monde souterrain de l'espace (évoqué à l'occasion de L'Empire contre-attaque). Le gameplay ne semble pas complètement original, et si vous avez joué à d'autres titres d'Ubisoft dans le passé, vous remarquerez des similitudes notables. Une intelligence tactique à apprécier, brodée de la meilleure des manières. Kay Vess dans le rôle de Han Solo ? La première impression du jeu est celle d'une extension de l'univers "primordial" de Star Wars, celui qui a vu sa genèse dans le monde du cinéma au début des années 1980 et qui a vu naître des personnages immortels comme Luke Skywalker, Han Solo, Obi Wan Kenobi, la princesse Leia et Chewbacca. Dans les mois précédant le lancement du jeu, les développeurs de Massive ont tenu à souligner qu'il s'agit d'une extension de la saga historique, incluant les événements racontés dans le jeu dans l'intervalle de temps entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. L'occasion est bonne pour présenter un nouveau personnage Kay Vess - opportuniste, voleuse et réparatrice de profession - qui, en plus de vivre au jour le jour, a la terrible habitude de s'attirer les pires ennuis. Dans une période où l’empire galactique « perd » son emprise et où la pègre spatiale est prête à partager ce qui reste du gâteau.
« iPad avec 8 Go de stockage: Apple a test...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-09Test Lost Soul Aside (PS5) - Un ancien projet étudiant qui a connu une longue gestation.
26-09Test Daemon X Machina: Titanic Scion (Nintendo Switch 2) - Une suite et un semi recommencement.
25-09Une légende du cyberpunk retrouve une seconde vie : Deus Ex sortira l'année prochaine.
25-09Test Money Laundering Simulator (PS5) - Opération blanchiment
24-09Test Ed & Edda: GRAND PRIX - Racing Champions (PS5) - Un jeu de course tiré du film
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Star Wars Outlaws Gold Edition (Nintendo Switch 2) - Un nouveau départ
Tablettes Tablettes
iPad avec 8 Go de stockage: Apple a testé une version plus abordable mais a renoncé
Droit Droit
L'Union européenne veut lire nos actualités. Les organisations tirent la sonnette d'alarme.
Matériel Matériel
Les stocks mondiaux de DRAM sont à leur plus bas niveau depuis 2018. Le « supercycle » se profile à l'horizon.
Matériel Matériel
Apple et Tesla misent sur le verre. C'est le plus grand changement depuis les chiplets.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?