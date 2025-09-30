Test Star Wars Outlaws Gold Edition (Nintendo Switch 2) - Un nouveau départ

Publié le: 30/09/2025 @ 17:14:45: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Un seul cliché, celui qui vaut toute une vie. Kay Vess, la protagoniste de Star Wars Outlaws, veut essayer, même si une Marque de la Mort plane au-dessus de sa tête. Une nouvelle aventure immergée dans le célèbre univers de science-fiction créé par George Lucas, construit avec l'approbation de Disney (qui détient les droits de la saga) , développé par Massive et dix autres studios filiales d'Ubisoft et publié par ce dernier. Le choix du genre s'est porté sur le RPG d'action en monde ouvert, avec une grande attention dédiée à la composante narrative et exploratoire. Disney a seulement suggéré le contexte dans lequel les événements se sont déroulés, c'est-à-dire le monde souterrain de l'espace (évoqué à l'occasion de L'Empire contre-attaque). Le gameplay ne semble pas complètement original, et si vous avez joué à d'autres titres d'Ubisoft dans le passé, vous remarquerez des similitudes notables. Une intelligence tactique à apprécier, brodée de la meilleure des manières. Kay Vess dans le rôle de Han Solo ? La première impression du jeu est celle d'une extension de l'univers "primordial" de Star Wars, celui qui a vu sa genèse dans le monde du cinéma au début des années 1980 et qui a vu naître des personnages immortels comme Luke Skywalker, Han Solo, Obi Wan Kenobi, la princesse Leia et Chewbacca. Dans les mois précédant le lancement du jeu, les développeurs de Massive ont tenu à souligner qu'il s'agit d'une extension de la saga historique, incluant les événements racontés dans le jeu dans l'intervalle de temps entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. L'occasion est bonne pour présenter un nouveau personnage Kay Vess - opportuniste, voleuse et réparatrice de profession - qui, en plus de vivre au jour le jour, a la terrible habitude de s'attirer les pires ennuis. Dans une période où l’empire galactique « perd » son emprise et où la pègre spatiale est prête à partager ce qui reste du gâteau.
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-09Test Daemon X Machina: Titanic Scion (Nintendo Switch 2) - Une suite et un semi recommencement.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité