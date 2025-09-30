iPad avec 8 Go de stockage: Apple a testé une version plus abordable mais a renoncé

Apple a envisagé de lancer un iPad moins cher avec 8 Go de mémoire, mais le projet n'a jamais été commercialisé. Un prototype vieux de plusieurs années a été dévoilé, montrant à quel point il était proche de se concrétiser. L'histoire de l'iPad commence en 2010. Lancé comme un hybride entre un smartphone et un ordinateur, il s'agissait de la toute première tablette d'Apple. Elle était équipée d'une puce A4 spécialement conçue, cadencée à 1,0 GHz. Elle était également dotée d'un écran de 9,7 pouces, de 256 Mo de RAM et d'une capacité de stockage à partir de… 16 Go. Avant même le lancement de l'iPad de troisième génération, des bruits de couloirs circulaient selon lesquelles Apple sortirait une version plus abordable de sa tablette. La principale différence était censée être un stockage limité.
La preuve de l'existence d'un iPad avec une mémoire de 8 Go a été apportée par un créateur de la chaîne Apple Demo. Il est intéressant de noter que son contenu se concentre sur les prototypes de la société de Cupertino. Dans sa dernière vidéo, il montre un iPad avec la mention « 8 Go » clairement indiquée au dos. Le prototype utilise le logiciel interne d'Apple à des fins de test. Il a été fabriqué en 2011, mais son identifiant indique qu'il s'agit d'un iPad de 2e génération de 2012. On ne sait pas exactement ce qui a dissuadé Apple de proposer l'iPad avec 8 Go de stockage. Peut-être a-t-il décidé, même à l'époque, que ce ne serait pas suffisant.
La preuve de l'existence d'un iPad avec une mémoire de 8 Go a été apportée par un créateur de la chaîne Apple Demo. Il est intéressant de noter que son contenu se concentre sur les prototypes de la société de Cupertino. Dans sa dernière vidéo, il montre un iPad avec la mention « 8 Go » clairement indiquée au dos. Le prototype utilise le logiciel interne d'Apple à des fins de test. Il a été fabriqué en 2011, mais son identifiant indique qu'il s'agit d'un iPad de 2e génération de 2012. On ne sait pas exactement ce qui a dissuadé Apple de proposer l'iPad avec 8 Go de stockage. Peut-être a-t-il décidé, même à l'époque, que ce ne serait pas suffisant.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité