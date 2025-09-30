Les stocks mondiaux de DRAM sont à leur plus bas niveau depuis 2018. Le « supercycle » se profile à l'horizon.

Comme le rapporte TrendForce , les stocks de DRAM ont atteint des niveaux historiquement bas – la dernière fois que cela s'était produit, c'était en 2018. Le marché se prépare à des changements majeurs, et l'intelligence artificielle joue un rôle clé. Les experts préviennent que les prix pourraient bientôt subir un choc majeur. Une baisse de l'offre sur le marché de la DRAM a été observée à la fin du troisième trimestre 2025. Les stocks mondiaux de DRAM ont atteint des niveaux si bas qu'un niveau similaire n'a pas été observé pour la dernière fois en 2018. On spécule qu'un soi-disant « supercycle » sur le marché de la mémoire pourrait se produire dans les années à venir. Le secteur des mémoires à semi-conducteurs a traditionnellement connu des cycles d'expansion et de récession de trois à quatre ans. Le précédent pic s'est produit en 2018-2019. Cependant, l'intelligence artificielle et la demande de matériel pour la soutenir ont tout changé. Par conséquent, les experts prédisent que le prochain boom aura lieu en 2027 et pourrait durer plus de 12 mois.
À la fin du troisième trimestre 2025, les stocks mondiaux de DRAM étaient tombés à 3,3 semaines en moyenne. Des hausses de prix sont attendues au quatrième trimestre : les prix de la NAND devraient augmenter de 8 à 13 % en glissement trimestriel, et ceux des HBM de 13 à 18 %. Parallèlement, les plus grandes entreprises du secteur prépareraient de nouvelles hausses de prix en raison de la pénurie de mémoire. Samsung aurait déjà informé ses principaux clients d'une augmentation des prix des contrats au quatrième trimestre. Cette augmentation concerne les modules LPDDR5, LPDDR5X et LPDDR4X, utilisés dans les appareils mobiles. Samsung prévoit une augmentation des prix de la DRAM de 15 à 30 %. Les prix des contrats pour les puces NAND, eMMC et UFS devraient augmenter de 5 à 10 %. Pour Micron, les prix de tous les produits de stockage devraient augmenter de 20 à 30 %. En résumé, la demande accrue de stockage due à l'essor du secteur de l'IA, combinée à la faiblesse des stocks de modules, entraînera une hausse des prix.
À la fin du troisième trimestre 2025, les stocks mondiaux de DRAM étaient tombés à 3,3 semaines en moyenne. Des hausses de prix sont attendues au quatrième trimestre : les prix de la NAND devraient augmenter de 8 à 13 % en glissement trimestriel, et ceux des HBM de 13 à 18 %. Parallèlement, les plus grandes entreprises du secteur prépareraient de nouvelles hausses de prix en raison de la pénurie de mémoire. Samsung aurait déjà informé ses principaux clients d'une augmentation des prix des contrats au quatrième trimestre. Cette augmentation concerne les modules LPDDR5, LPDDR5X et LPDDR4X, utilisés dans les appareils mobiles. Samsung prévoit une augmentation des prix de la DRAM de 15 à 30 %. Les prix des contrats pour les puces NAND, eMMC et UFS devraient augmenter de 5 à 10 %. Pour Micron, les prix de tous les produits de stockage devraient augmenter de 20 à 30 %. En résumé, la demande accrue de stockage due à l'essor du secteur de l'IA, combinée à la faiblesse des stocks de modules, entraînera une hausse des prix.
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-09L'ordinateur portable avec la plus grande batterie jamais conçue : 7 jours d'autonomie sur une seule charge
29-09Le prix des produits électroniques pourrait à nouveau augmenter à cause des tarifs douaniers de Trump.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité