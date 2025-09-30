Un incendie dans un centre de données a paralysé la Corée du Sud. Le coupable est… une vieille batterie au lithium.

Dans la nuit du 26 septembre 2025, un incendie s'est déclaré dans la ville de Daejeon, dans le plus grand centre de données de Corée du Sud, propriété du Service national des ressources d'information. L'incident a paralysé des centaines de systèmes gouvernementaux et ministériels, y compris des services publics essentiels. Selon les autorités, seulement 10 % des infrastructures avaient été restaurées au 29 septembre. L'incendie a perturbé 647 systèmes, dont soixante-dix étaient directement liés aux institutions gouvernementales. Parmi les systèmes indisponibles figuraient le portail Government24, le système d'identification mobile, la messagerie électronique gouvernementale et les sites web des ministères. Seuls soixante-deux systèmes, dont les applications financières et de messagerie électronique, ainsi que les services de base aux citoyens, ont été rétablis. On estime que la restauration complète des infrastructures pourrait prendre jusqu'à deux semaines. Environ 170 pompiers et 70 engins de lutte contre l'incendie ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. Une personne a été blessée et les flammes n'ont été maîtrisées qu'au petit matin du 29 septembre. Les premières constatations des enquêteurs indiquent qu'une batterie au lithium défectueuse pourrait être à l'origine de l'incendie. Le ministère de la Sécurité a indiqué que les batteries étaient en service depuis plus de dix ans et que leur garantie avait expiré un an plus tôt. Le fabricant LG Energy Solution n'a pas fait de commentaire à ce sujet, précisant qu'une enquête était en cours.
Le Premier ministre Kim Min-seok a souligné que l'incident avait paralysé la plateforme numérique interne du gouvernement et mis en évidence le risque de concentration de tous les systèmes critiques en un seul endroit. Les experts soulignent que le gouvernement sud-coréen ne dispose pas de mécanismes suffisamment développés pour se remettre des pannes de système, malgré des incidents similaires qui se sont déjà produits. En 2022, un incendie dans un centre de données coréen a entraîné des perturbations majeures dans des services numériques populaires, tels que la messagerie Kakao et les paiements en ligne. Les événements récents confirment que le problème de la sécurité et de la centralisation excessive des infrastructures reste entier. Selon l'Uptime Institute, onze incendies de centres de données ont été recensés depuis 1994, et quatorze pannes majeures ont été recensées entre 2020 et 2023. Chacun de ces incidents a des conséquences importantes, allant des pertes financières et des perturbations des services publics aux menaces pour la santé et la sécurité des employés. Les experts soulignent que des inspections régulières des infrastructures, des mises à niveau des systèmes de protection incendie et la mise en œuvre de plans de continuité des activités sont essentielles à la sécurité.
Selon une étude de l'ONU de 2024, la Corée du Sud se classe au quatrième rang mondial en matière de développement de l'administration en ligne. La numérisation rapide a fait du pays un leader mondial, mais la crise actuelle met en évidence les faiblesses de ce modèle. Une dépendance excessive à un centre de données unique et l'absence de sécurité redondante signifient que même un pays technologiquement avancé n'est pas à l'abri des catastrophes liées aux infrastructures.
Le Premier ministre Kim Min-seok a souligné que l'incident avait paralysé la plateforme numérique interne du gouvernement et mis en évidence le risque de concentration de tous les systèmes critiques en un seul endroit. Les experts soulignent que le gouvernement sud-coréen ne dispose pas de mécanismes suffisamment développés pour se remettre des pannes de système, malgré des incidents similaires qui se sont déjà produits. En 2022, un incendie dans un centre de données coréen a entraîné des perturbations majeures dans des services numériques populaires, tels que la messagerie Kakao et les paiements en ligne. Les événements récents confirment que le problème de la sécurité et de la centralisation excessive des infrastructures reste entier. Selon l'Uptime Institute, onze incendies de centres de données ont été recensés depuis 1994, et quatorze pannes majeures ont été recensées entre 2020 et 2023. Chacun de ces incidents a des conséquences importantes, allant des pertes financières et des perturbations des services publics aux menaces pour la santé et la sécurité des employés. Les experts soulignent que des inspections régulières des infrastructures, des mises à niveau des systèmes de protection incendie et la mise en œuvre de plans de continuité des activités sont essentielles à la sécurité.
Selon une étude de l'ONU de 2024, la Corée du Sud se classe au quatrième rang mondial en matière de développement de l'administration en ligne. La numérisation rapide a fait du pays un leader mondial, mais la crise actuelle met en évidence les faiblesses de ce modèle. Une dépendance excessive à un centre de données unique et l'absence de sécurité redondante signifient que même un pays technologiquement avancé n'est pas à l'abri des catastrophes liées aux infrastructures.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité