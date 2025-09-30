La nouvelle version de la PlayStation 5 apporte une amélioration significative

Le nouveau modèle PlayStation 5 CFI-2100, lancé en Europe ce mois-ci, offre plusieurs améliorations significatives, même si le SSD de la console est plus compact que celui de l'édition précédente. Si 825 Go au lieu de 1 To peuvent être un inconvénient pour certains, notamment avec des jeux de plus en plus volumineux, la conception de cette édition a résolu un problème. L'une des améliorations les plus notables réside dans le changement esthétique : le nouveau modèle de PlayStation 5 arbore une finition mate, remplaçant les éléments brillants des versions précédentes. Bien que subtile, cette modification pourrait plaire à certains utilisateurs, qui rappelle les modèles originaux. L'intérieur de la console a également subi des modifications, avec l'ajout de modules NAND supplémentaires. Les ailettes spéciales du système de refroidissement, empruntées à la PlayStation 5 Pro, sont tout aussi remarquables.
Ces ailettes sont conçues pour assurer la stabilité du système de refroidissement en empêchant les fuites de liquide de refroidissement, qui, sur les anciens modèles, pouvaient endommager l'APU, notamment lorsque la console était positionnée verticalement. Bien que tous les anciens modèles ne soient pas concernés par ce problème, l'ajout d'ailettes augmentera sans aucun doute la durée de vie des unités plus récentes. De plus, le nouveau modèle est plus léger et plus efficace, ce qui contribue à une meilleure gestion de l’énergie. Après la PlayStation 5 CFI-2100, Sony prévoirait également une version PlayStation 5 Pro, même si les changements dans cette version devraient être minimes.
