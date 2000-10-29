Microsoft supprime le blocage de la mise à niveau vers Windows 11 pour les ordinateurs équipés de certains processeurs Intel

Se connecter  
Microsoft supprime le blocage de la mise à niveau vers Windows 11 pour les ordi...
Publié le: 30/09/2025 @ 00:11:32: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a supprimé un blocage de la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 affectant les utilisateurs d'ordinateurs Intel. Le problème était lié à une incompatibilité avec les pilotes Intel SST (Smart Sound Technology), ce qui entraînait des écrans bleus de la mort (BSOD) sur ces appareils. Intel SST est un processeur de signal audio (DSP) intégré, responsable de la gestion et du traitement des signaux audio dans de nombreux appareils modernes. Ce problème affectait également Windows 11 24H2, où Microsoft imposait un verrou de compatibilité aux ordinateurs équipés de processeurs Intel Core de 11e génération. Certains ordinateurs ne pouvaient donc pas passer à cette version. Après un an, Microsoft a complètement levé cette interdiction, le problème de compatibilité ayant été résolu. Il s'agit de la troisième interdiction levée ce mois-ci, après des problèmes avec l'audio Dirac et des bugs dans l'application Appareil photo.

Pour résoudre le problème Intel SST, mettez à jour le pilote du contrôleur audio vers la version 10.29.00.5714 ou ultérieure. La plupart des appareils devraient recevoir cette mise à jour via Windows Update ; il est donc conseillé aux utilisateurs de vérifier manuellement les mises à jour pour s'assurer qu'ils disposent des pilotes les plus récents. Une fois un pilote compatible installé, le verrou sera automatiquement supprimé, mais la mise à jour Windows 11 24H2 peut prendre jusqu'à 48 heures pour être disponible. Si le blocage persiste après 48 heures, cela peut signifier qu'aucun pilote compatible n'a encore été publié pour votre appareil. Dans ce cas, Microsoft recommande de contacter le fabricant d'origine (OEM) pour obtenir de l'aide. La société continue de travailler avec Intel et les fabricants de matériel pour rendre les pilotes disponibles via Windows Update, afin que les utilisateurs puissent également attendre leur sortie.
