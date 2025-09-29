Windows change désormais d'apparence en fonction du temps grâce à la nouvelle fonctionnalité PowerToys.

Microsoft a mis à jour ses PowerToys avec une fonctionnalité attendue depuis des années par de nombreux utilisateurs : la possibilité de basculer automatiquement entre les thèmes clair et sombre de Windows . Jusqu'à présent, le système d'exploitation proposait uniquement le filtre de lumière nocturne, utile pour réduire la lumière bleue le soir, mais sans aucun contrôle sur l'interface graphique. Avec l'arrivée du nouveau module « Light Switch » , nous pouvons enfin programmer précisément les changements d'apparence du système. Cette fonctionnalité simple mais extrêmement pratique permet à Windows de rivaliser avec d'autres systèmes d'exploitation où ce type d'automatisation est déjà la norme. Le nouveau module Interrupteur d'éclairage , disponible dans PowerToys, introduit un système de gestion automatique des thèmes Windows . Vous pouvez personnaliser les horaires de passage du mode clair au mode sombre, ou le lier au cycle de lever/coucher du soleil en fonction de votre situation géographique. Vous pouvez également définir une marge de temps , par exemple en activant le thème sombre une heure avant le coucher du soleil.
Light Switch n'est pas un simple commutateur global. Grâce aux nouvelles options, nous pouvons choisir les éléments de l'interface qui doivent changer d'apparence et ceux qui ne doivent pas l'être. Par exemple, nous pouvons maintenir la barre des tâches sombre en permanence, mais faire en sorte que les fenêtres des programmes passent de claires à sombres selon l'heure de la journée. Pour compléter l'ensemble, un raccourci clavier permet de modifier manuellement le thème à tout moment.
Le module Interrupteur sera disponible avec la version 0.95 de PowerToys , prévue le mois prochain. Pour ceux qui utilisent déjà des outils externes comme le mode sombre automatique, cette nouvelle fonctionnalité constitue une alternative officielle et intégrée, réduisant ainsi le besoin d'installer des logiciels tiers. Pour le moment, la fonctionnalité reste confinée à PowerToys et non aux paramètres natifs de Windows 11, mais elle représente une étape importante. Si les retours sont positifs, il est possible que Microsoft choisisse d'intégrer le changement automatique de thème directement dans le système d'exploitation à l'avenir, ce qui en fera une fonctionnalité standard comme c'est déjà le cas sur d'autres plateformes.
