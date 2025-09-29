L'ordinateur portable avec la plus grande batterie jamais conçue : 7 jours d'autonomie sur une seule charge

Il ne s'agit pas seulement de batteries et de smartphones dotés d'une batterie énorme. Energizer tente d'appliquer la même philosophie au monde des ordinateurs portables avec la nouvelle gamme EnergyBook Pro , créée par Avenir Telecom. L'objectif est simple : garantir une autonomie incroyable qui surpasse tous ses concurrents. Le modèle phare est l' EnergyBook Pro Ultra , un ordinateur portable de 18 pouces équipé d'une batterie record de 192 Wh . C'est un chiffre impressionnant, promettant jusqu'à 28 heures d'autonomie en utilisation intensive et jusqu'à 7 jours en veille, mais il suscite également des doutes quant à sa portabilité, notamment pour ceux qui voyagent fréquemment en avion. Au cœur de l'EnergyBook Pro Ultra se trouve sa batterie de 192 Wh, la plus puissante jamais conçue pour un ordinateur portable . Energizer promet jusqu'à 28 heures d'autonomie en utilisation intensive (navigation, appels vidéo, bureautique) et jusqu'à 11 heures en jeu ou en graphisme 3D, ainsi qu'une semaine complète d'autonomie en veille. Cette capacité extraordinaire est rendue possible par un pack 4S 13 000 mAh à 14,8 V. Avenir Telecom assure également une grande résistance dans le temps, avec des pertes de capacité minimales après des centaines de cycles de charge.
Il existe cependant une limitation concrète : selon la réglementation internationale, les batteries de plus de 160 Wh ne sont pas autorisées en cabine à bord des avions. En pratique, les acheteurs de cet ordinateur portable ne pourront pas l'emporter en cabine sans exceptions spécifiques, ce qui réduit sa mobilité réelle. Pour de nombreux utilisateurs, il pourrait s'avérer idéal pour les longs trajets en voiture ou les environnements sans prise électrique, mais moins adapté aux voyageurs fréquents. L'EnergyBook Pro Ultra ne se résume pas à son autonomie. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 , de 16 Go de RAM DDR4 et d'un SSD NVMe de 512 Go. Son écran 18 pouces Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) au format 16:10 offre un espace vertical plus important que les écrans 16:9 traditionnels. La sélection de ports est complète : on retrouve de l'USB-C, de l'USB 3.0, du HDMI, un lecteur de carte SD et une prise audio jack 3,5 mm. Une configuration qui couvre la plupart des besoins des professionnels et des créatifs.
La nouvelle gamme comprend également deux autres modèles d'entrée de gamme :
- EnergyBook Pro 15 , compact et léger, conçu pour ceux qui travaillent souvent en déplacement ;
- EnergyBook Pro XL 18 , avec une approche plus équilibrée entre productivité et divertissement.
Les nouveaux ordinateurs portables Energizer EnergyBook Pro seront disponibles en Europe à partir de 449 € (hors TVA). Ce prix correspond au modèle d'entrée de gamme, tandis que la version Ultra avec batterie de 192 Wh devrait coûter plus cher. Avenir Telecom n'a pas encore annoncé de date de lancement précise ni de configurations détaillées pour chaque modèle. Cependant, si ce type de produit vous intéresse, tous les détails devraient être disponibles dans quelques semaines .
