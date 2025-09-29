MSI ajoute un BIOS de 64 Mo. Remplacement de la carte mère requis.

MSI a annoncé les cartes mères X870 et X870E en versions EVO et MAX avec une mémoire BIOS étendue, apportant de nouvelles fonctionnalités, des outils d'optimisation et des capacités d'overclocking améliorées. Leur principale caractéristique distinctive est leur capacité de mémoire BIOS accrue, atteignant 64 Mo. Vous vous demandez probablement : « Pourquoi ai-je besoin de plus de mémoire BIOS ? » La réponse est simple : plus de fonctionnalités. Ces mégaoctets supplémentaires permettront à MSI d'ajouter de nouveaux outils d'optimisation et même des pilotes intégrés. Les cartes mères de la série MAX intègreront également un générateur d'horloge dédié, offrant encore plus d'options d'overclocking. Des réglages BCLK en temps réel seront également disponibles. MSI devrait lancer plusieurs variantes de cartes mères EVO et MAX. On devrait y trouver des modèles ATX et des mini-ITX compacts. L'ajout de ces modèles s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la plateforme AM5.
