Plus besoin de payer pour YouTube Premium ? Edge vous l'offre gratuitement.

Publié le: 29/09/2025 @ 16:26:19: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
YouTube Premium offre plusieurs fonctionnalités utiles, mais l'une d'entre elles vient d'être disponible gratuitement dans le navigateur Edge. Cela pourrait sérieusement perturber les plans de YouTube. YouTube Premium séduit les utilisateurs de la version gratuite principalement grâce à plusieurs fonctionnalités. La première est, bien sûr, l'absence de publicité. Une autre fonctionnalité qui pourrait les convaincre de payer mensuellement est la possibilité de lire du contenu avec l'écran verrouillé. Et c'est là que YouTube rencontre un problème : un navigateur propose désormais cette fonctionnalité gratuitement. Microsoft Edge pour iOS permet désormais de lire des vidéos YouTube même lorsque l'écran est verrouillé. Vous pouvez également basculer vers d'autres applications pendant que la lecture audio de YouTube continue en arrière-plan. C'est idéal pour les amateurs de podcasts. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur iPhone et en version bêta. On sait cependant que des travaux sont en cours pour l'intégrer également à Android. Reste à savoir quelle sera la réaction de YouTube. Après tout, Microsoft commence tout juste à offrir gratuitement l'une des fonctionnalités clés de son abonnement Premium.
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-09Microsoft essaye d'empêcher les téléchargements de Chrome lors des recherches sur Bing, au profit d'Edge
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité