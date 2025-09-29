Se connecter  
Apple a commandé plus de 50 % de la capacité de fabrication de TSMC.
Publié le: 29/09/2025 @ 16:24:36: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLes premiers processeurs 2 nm d'Apple ne seront pas les seuls à arriver sur le marché d'ici fin 2026. Qualcomm et MediaTek préparent également leurs propres développements, désireux de rivaliser avec leur principal concurrent. MediaTek a déjà terminé les tests de sa première puce 2 nm, avec l'objectif de prendre un avantage certain. Cependant, selon des rapports récents, la concurrence sera difficile : Apple a sécurisé plus de la moitié de la capacité de production initiale de TSMC pour ce procédé. De plus, l'entreprise a entièrement loué l'une des usines de Taïwan afin de prendre encore plus d'avance. Il s'agit d'une stratégie classique d'Apple : sécuriser autant que possible son approvisionnement initial et laisser ses concurrents sans capacité suffisante.

Il avait été annoncé précédemment qu'Apple recevrait près de 50 % des livraisons initiales, mais une nouvelle étude d'Economic News Daily affirme que la société de Cupertino en a obtenu plus de la moitié. À titre de comparaison, il y a quelques années, il fallait une année entière aux concurrents d'Apple pour rattraper leur retard sur les solutions silicium basées sur le procédé N3B 3 nm de première génération de TSMC. À l'époque, le coût des seuls tests préliminaires des puces M3 était estimé à un milliard de dollars, une somme que Qualcomm et MediaTek refusaient de supporter. Avec l'arrivée de variantes 3 nm plus matures, la situation s'est simplifiée et les concurrents d'Apple ont commencé à migrer activement vers cette nouvelle technologie. Ils ne voudront donc clairement pas perdre à nouveau leur avantage dans la course au 2 nm, mais Apple reste traditionnellement le principal client de TSMC.
