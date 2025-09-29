Apple se prépare à sortir un tout nouvel ordinateur portable.

Plusieurs nouveaux appareils Apple entreront bientôt en production de masse, le premier sur la liste étant le MacBook Pro équipé du processeur M5. Il est logique que la série MacBook Air, équipée de la même puce mais à un prix plus abordable, suive. Apple fait généralement de telles annonces en octobre ou novembre, mais l'entreprise semble avoir modifié son calendrier habituel. Dans le dernier numéro de la newsletter Power On, Mark Gurman a indiqué qu'Apple disposait d'un certain nombre de produits non encore annoncés. Il s'agit principalement des MacBook Pro, noms de code J714 et J716, des MacBook Air (J813 et J815), et de deux nouveaux moniteurs (J427 et J527). Selon lui, tous ces appareils sont déjà proches de la production de masse et devraient être lancés d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre de l'année prochaine.
Gurman n'a pas encore annoncé de date de lancement précise pour le MacBook Pro équipé de la puce M5. Son absence de précision pourrait signifier que la sortie n'aura pas lieu en octobre ou novembre. Une annonce en janvier semble plus probable, la gamme MacBook Air M5 étant officiellement dévoilée au premier trimestre 2026, en versions 13 et 15 pouces. Concernant le Mac mini, aucune mise à jour n'est attendue pour le moment, bien que le modèle équipé de la puce M4 de l'année dernière soit considéré à juste titre comme l'une des solutions offrant le meilleur rapport qualité-prix. En revanche, un écran Studio Display mis à jour est prévu. Apple prépare également une nouvelle génération d'iPad Pro, dont la sortie est prévue au premier semestre de l'année prochaine, ce qui témoigne d'un changement dans sa stratégie de lancement habituelle.
