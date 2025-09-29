Spotify entre en guerre contre l'IA : des millions de chansons détruites

Spotify a annoncé la suppression de 75 millions de titres générés par l'intelligence artificielle. La plateforme attribue cette décision à la croissance exponentielle de la musique créée par des systèmes génératifs, qui permettent la production simple d'enregistrements et leur publication en ligne. En peu de temps, des millions de chansons imitant des artistes célèbres ont été ajoutées à son catalogue. Selon la direction, l'afflux incontrôlé de musique générée par l'IA a perturbé l'écosystème et créé des difficultés considérables pour les musiciens créant leurs propres compositions. De faux créateurs perçoivent des redevances par écoute, compromettant ainsi la concurrence loyale sur la plateforme. Spotify a mis en place un filtre anti-spam pour détecter les téléchargements massifs, les doublons et les enregistrements publiés uniquement pour les résultats de recherche.
Parallèlement, le service a interdit la création de copies des voix des artistes par intelligence artificielle. Cette nouvelle politique prévoit notamment une collaboration avec des partenaires technologiques sur un algorithme qui obligera les musiciens à indiquer volontairement dans quelle mesure ils ont utilisé des outils d'IA dans la production d'une chanson. Les actions de Spotify pourraient marquer le début d'une tendance plus large. D'autres services de streaming sont également confrontés à la croissance exponentielle du contenu automatisé, ce qui soulève des questions sur les limites de la créativité, du droit d'auteur et de l'avenir des modèles économiques du secteur.
Parallèlement, le service a interdit la création de copies des voix des artistes par intelligence artificielle. Cette nouvelle politique prévoit notamment une collaboration avec des partenaires technologiques sur un algorithme qui obligera les musiciens à indiquer volontairement dans quelle mesure ils ont utilisé des outils d'IA dans la production d'une chanson. Les actions de Spotify pourraient marquer le début d'une tendance plus large. D'autres services de streaming sont également confrontés à la croissance exponentielle du contenu automatisé, ce qui soulève des questions sur les limites de la créativité, du droit d'auteur et de l'avenir des modèles économiques du secteur.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-09Spotify Free supprime sa limitation la plus ennuyeuse : nous pouvons désormais choisir les chansons à écouter !
15-09Spotify déclare la guerre aux escrocs qui utilisent ReVanced pour éviter de payer pour des fonctionnalités premium.
28-08Écoutez YouTube sur l'écran de verrouillage Android sans abonnement Premium ? Google sera furieux.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité