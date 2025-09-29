Apple ne baisse pas les bras. L'entreprise teste actuellement son propre chatbot, Veritas.

Apple ne se repose pas sur ses lauriers avec le développement de ChataGPT, Gemini et d'autres assistants IA, et prépare une version améliorée de Siri. Cependant, les ingénieurs de la société de Cupertino expérimentent actuellement un assistant plus intelligent, capable de mener des conversations fluides et complexes. L'objectif d'Apple est de transformer Siri, d'un simple assistant vocal effectuant des tâches basiques, en un compagnon conversationnel plus avancé capable de gérer des problèmes complexes. Pendant des années, Siri a été à la traîne par rapport à la concurrence, peinant à gérer des questions consécutives et n'offrant des solutions que pour des tâches simples. Apple teste Veritas, un outil visant à déterminer si l'IA propriétaire du géant peut offrir la profondeur, le raisonnement et la connaissance contextuelle que les utilisateurs attendent des assistants modernes. Bien que Veritas ne soit pas disponible en tant qu'application autonome, l'entreprise espère que ses résultats influenceront une future version de Siri.
Le nouveau Siri devrait être lancé l'année prochaine, probablement sous iOS 26.4, avec de nouvelles fonctionnalités conversationnelles et l'intégration d'applications. Cependant, Apple n'entend pas concurrencer directement ChatGPT et Gemini ; Veritas ne sera donc pas présenté publiquement en tant que chatbot. Certains pensent qu'Apple devrait rendre Veritas accessible au public pour défier OpenAI et Google. Bien que Siri puisse éventuellement évoluer vers un compagnon conversationnel plus avancé, la question est de savoir si Apple décidera de rendre Veritas disponible pour les utilisateurs en tant qu'application autonome ou de le conserver dans le cadre de Siri ?
